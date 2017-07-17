Home Intrattenimento Sara Affi Fella protagonista di un video con Il Volo

di Redazione 17/07/2017

Temptation Island, Sara Affi Fella nel video de Il Volo Sara Affi Fella è una delle protagoniste della quarta stagione di Temptation Island: è giovanissima e da tempo ha una storia d’amore con Nicola, di 34 anni. Tra i due la differenza d’età ogni tanto si fa sentire, nonostante il grande amore che li unisce. E la decisione di partecipare al programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia ha destato molta curiosità su di loro, tanto che i fan stanno cercando di scoprire quanto possibile sui protagonisti di Temptation Island 2017. Sara ha partecipato a Miss Italia nel 2014 per la categoria curvy, ma chi sapeva che aveva lavorato con Il Volo? Sara Affi Fella prima di Temptation Island: video con Il Volo E invece, News Uomini E Donne ha scoperto che Sara Affi Fella ha preso parte a uno dei tanti video del trio musicale Il Volo. I tre cantanti hanno scelto la fidanzata di Nicola Panico per la clip del brano Una Canzone Per Te. Sara di Temptation Island indossa un lungo ed elegante abito da sera che fa risaltare la sua bellezza. Insomma, se Maria De Filippi voleva delle coppie “anonime” per alternarle agli ex protagonisti di Uomini e Donne, con Sara ha sbagliato, visto che non è poi così sconosciuta al mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda il reality condotto da Filippo Bisciglia, la coppia è l’unica a non aver lanciato indizi sulla loro attuale situazione sentimentale. Stasera ci saranno sorprese anche da parte loro? Tutti infatti sono in attesa del confronto tra Ruben Invernizzi e Francesca Baroni dopo le il bergamasco è andato nella casa delle single, priva di telecamere. Per quanto riguarda Sara e Nicola, il Panico si è avvicinato tanto alla single tentatrice Antonella Fiordelisi, mentre Sara ad Andrea Melchiorre solo dal punto di vista amicale. Ma per il calciatore è già un tradimento aver acceso al sigaretta in TV, cosa succederà stasera nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate?

