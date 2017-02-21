Home Attualità Alex Gadea gossip news: che fine ha fatto Tristan de il Segreto? E’ in Tiempos de Guerra

Alex Gadea gossip news: che fine ha fatto Tristan de il Segreto? E’ in Tiempos de Guerra

di Redazione 21/02/2017

I fan de Il Segreto difficilmente dimenticheranno il loro beniamino Alex Gadea, alias l’amatissimo Tristan Ulloa che ha fatto commuovere e sognare grazie alla storia d’amore con Pepa. Purtroppo, il suo personaggio è uscito di scena molto tempo fa in maniera tragica, ovvero ucciso da Jacinta il giorno del suo secondo matrimonio con Candela. Da allora, almeno in Italia, l’attore spagnolo è letteralmente sparito. Per fortuna le ultime news di gossip di oggi, 21 febbraio 2017, riguardano proprio lui e i suoi numerosissimi fan: pare che Alex sarà impegnato a girare una nuova fiction spagnola su Antena 3, intitolata Tiempos de Guerra. Secondo le ultime news di gossip di oggi, 21 febbraio 2017, la fiction Tiempos de Guerra vede, tra i protagonisti, proprio Alex Gadea, alias Tristan de Il Segreto: le riprese della nuova soap spagnola pare inizieranno il prossimo marzo 2017 e andrà in onda su Antena 3, con buone speranze di vederla anche in Italia. La nuova fiction riporterà i telespettatori negli Anni Venti durante la battaglia di Annual: l’esercito spagnolo, per mantenere il controllo della zona del Rif in Marocco, deve affrontare delle tribù ribelli. Inutile dire che l’esito sarà disastroso per i soldati spagnoli e la storia ci insegna che il 22 luglio 1921, durante il disastro di Annual, l’esercito spagnolo perse 18mila uomini. Alex Gadea interpreta Andres, un giovane ufficiale che lascia Madrid e la fidanzata per andare a combattere in Marocco. La serie spagnola Tiempos de Guerra, in onda su Antena 3, si concentrerà su un gruppo di infermiere e di donne dell’alta società che la regina Vittoria Eugenia invia a Melilla per assistere i soldati feriti. Le anticipazioni e le news di gossip sul cast della serie spagnola promettono molto bene: oltre ad Alex Gadea, ci saranno Alicia Borracchero e Veronica Sanchez (Senza Identità), le quali verranno coinvolte in intrighi e disgrazie in puro stile Il Segreto.

