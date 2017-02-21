Home Attualità Tagliarsi i capelli da sole: tecnica facile per regolare il taglio in autonomia

di Redazione 21/02/2017

Chi è stata abbastanza coraggiosa da provare a tagliarsi i capelli da sole? Le doppie punte non danno tregua e i costi del parrucchiere sono esorbitanti, anche perché sono molto bravi a vendere prodotti costosi che 9 volte su 10 rimangono abbandonati in bagno. Se la piega non tiene più e la chioma ha più punte rovinate che capelli sani, è utile una soluzione di emergenza pratica e veloce. Non si deve fare altro che procurarsi un elastico morbido e delle forbici da parrucchiere o la classica macchinetta regola capelli per mettere in atto una tecnica innovativa e facile che permette di regolare il proprio taglio in autonomia senza il timore di sbagliare e ottenere un taglio naturale, scalato e regolare. La tecnica per tagliarsi i capelli da sole prevede l’uso di forbici da parrucchiere, non le classiche: avendo le punte arrotondate, quelle che si usano per tagliare carta e altro possono sfibrare la chioma. Per regolare il proprio taglio in autonomia e crearne uno scalato e regolare in maniera naturale e facilmente, si deve procedere in maniera metodica, ovvero lavare i capelli con shampoo e balsamo, tamponarli con un asciugamano in microfibra per asciugare l’eccesso di umidità ed evitare l’effetto crespo e pettinare la chioma con un pettine a denti larghi. Ora, bisogna legare il tutto in uan coda di cavallo alta. Ci si deve mettere a testa in giù e raccogliere i capelli con un pettine, fissandoli con un elastico morbido nel punto più alto della parte posteriore della testa. Bisogna fare una coda centrale e non laterale per ottenere un taglio regolare. Il passo successivo è far scivolare l’elastico verso la fine della coda, ovvero verso le punte dei capelli. Più l’elastico si avvicina alla parte finale della coda, più il taglio risulterà lungo: se si vuole un taglio corto, si può fermare l’elastico a diversi centimetri dalle punte. Non si dovrà fare altro che tagliare le punte che fuoriescono dall’elastico. Un taglio netto e preciso, perché eventuali titubanze faranno diventare i capelli sfibrati e pieni di doppie punte. Questa facile tecnica per tagliare i capelli da sole e regolare il proprio taglio in autonomia prevede di mantenere le forbici orizzontalmente e tagliare in modo diritto, perpendicolare alla coda. Mai tentare il taglio obliquo e si consiglia di provare con pochi centimetri prima di cimentarsi a tagliare grosse quantità di chioma. Una volta finito, togliere l’elastico e controllare se il taglio risulta scalato e regolare, ridefinendo le ciocche laterali per correggere eventuali asimmetrie.

