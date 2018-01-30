Home Intrattenimento Alfonso Signorini contro Francesco Monte su Twitter

di Redazione 30/01/2018

Tweet breve di Alfonso Signorini durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2018 e lo scandalo droga dopo le accuse di Eva Henger. Isola dei Famosi 13 scandalo droga, Signorini contro Monte Il direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, ha voluto commentare la vicenda di Eva Henger e Francesco Monte, con la prima che ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di aver fatto uso di droga, precisamente marijuana, durante la loro permanenza nella villa, e questo andrebbe contro il regolamento del gioco di Canale 5. Alfonso Signorini Twitter, il commento al vetriolo Il tweet di Alfonso Signorini breve, ma incisivo: “La legalizzazione della canna in prima serata ancora mi mancava”. Commento ironico che ha saputo di frecciatina. Su Twitter, il direttore e opinionista ha ricevuto davvero tanti consensi, e nel giro di poche ore ha raggiunto centinaia e decine di commenti, con alcuni che addirittura chiedono che prenda il posto di Daniele Bossari, che fino ad ora non ha ancora convinto il pubblico da casa, anche se ieri si è visto più sciolto. Cannabis in Honduras, la pesante accusa di Eva Henger Bisogna dire che l’accusa di Eva Henger è davvero molto pesante, poiché dichiarare che Francesco Monte abbia portato della droga in Honduras senza prove è molto grave. Proprio per questo motivo l’ex tronista di Uomini e Donne ha promesso ha minacciato all’eliminata delle azioni legali per questa accusa sul suo conto. Questo episodio secondo la prima eliminata dell’Isola sarebbe accaduto quando tutti i naufraghi erano in villa prima che tutti loro sbarcavano su l’Isola per partecipare al gioco. In pochi hanno creduto alle parole e credono che Eva abbia giocato l’ultima carta per restare ancora in gioco. Nemmeno Alessia Marcuzzi, la conduttrice de l’Isola dei Famosi 13, sembra non averci creduto e chiude immediatamente la vicenda liquidando la concorrente dicendo che la Produzione non ne sapeva nulla e che trova strano e senza senso che la storia sia venuta fuori solo dopo che Francesco l’ha nominata, pur affermando che condanna l’uso di droghe.

