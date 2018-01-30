Home Intrattenimento Sanremo 2018 news, Fiorello super ospite?

di Redazione 30/01/2018

Sanremo 2018 prende ufficialmente forma e le news del giorno parlano già di Fiorello come super ospite... A quanto pare lo showman ha appena ufficializzato il suo arrivo sul palco dell'Ariston, ecco cosa sta succedendo nel corso di queste ultime ore Fiorello torna in Rai Nel corso del 2017 abbiamo avuto modo di leggere diverse notizie che raccontassero il ritorno di Fiorello in Rai, tanto che i suoi fan sparsi in giro per tutta Italia sono in attesa di un big show! In questo frangente però sembra che o showman siciliano abbia già deciso di fare la sua prima apparizione ufficiale in Rai proprio al fianco di Claudio Bagliorni... Secondo i rumors derivanti da Sanremo 2018 news ufficiali, infatti, Fiorello sarà un super ospite sul palco dell'Ariston. Sanremo 2018, ad aprire il Festival sarà Fiorello Ad aprire il Festival di Sanremo 2018 sarà proprio Fiorello! Lo showman, che in più occasioni abbiamo avuto modo di vedere a fianco di Claudio Baglioni, ha deciso di accettare l'invito del direttore artistico. A commentare la news è stato lo stesso Fiorello che a Radio Deejay ha dichiarato: "Claudio circa dieci giorni fa mi hai mandato un messaggio bellissimo per invitarmi al Festival ed io ti ho risposto che sono un tipo ansioso, che non ce la faccio e tutte quelle menate lì che faccio sempre io... In questi giorni però ti ho visto in tv che facevi l'imbianchino negli spot, ci ho pensato e mi sono detto perché no?" Sanremo 2018 superospito, Sting e Laura Pausini all'Aristorn Questo Sanremo 2018 in un certo qual modo porta con se la voglia del direttore artistico Claudio Baglioni di stupire i suoi fan e il pubblico. Dopo la conferma da parte di Fiorello circa la prima serata del Festiva, da qualche giorno a questa parte è stata ufficializzata che la lista dei super ospiti. Ad animare il Sanremo 2018 troveremo artisti italiani come Laura Pausini, Gianna Nannini , Gianni Morandi e Negramaro; mentre per quanto riguarda gli ospiti stranieri invece avremo modo di vedere James Taylor e Sting accompagnato da Shaggy.

