Alice in Borderland 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

La seconda stagione di “Alice in Borderland” è disponibile in streaming su Netflix. Ecco trama e cast dei nuovi episodi.

“Alice in Borderland 2” arriva su Netflix

Dopo due anni i fan del dramma giapponese di grande successo “Alice in Borderland” possono finalmente festeggiare: la seconda stagione è arrivata.

Adattato dalla serie manga “Imawa no Kuni no Alice” di Hara Aso, “Alice in Borderland” segue le vicende di un gamer disoccupato di nome Arisu, che si ritrova catapultato in una versione deserta di Tokyo, dove ad ogni angolo si nascondono sfide misteriose e letali che il protagonista dovrà completare per sopravvivere.

L’intera stagione 2 di “Alice in Borderland” arriva su Netflix giovedì 22 dicembre. Si compone di otto episodi, proprio come la prima.

Trama della seconda stagione di “Alice in Borderland”

La seconda stagione di “Alice in Borderland” riprende da dove si era interrotta la prima. Insieme al compagno sopravvissuto Usagi, Arisu è sempre più vicino a capire chi c’è dietro la natura pericolosa di questo mondo e perché sono stati mandati qui.

Tuttavia, sembra che la narrazione della seconda stagione non ruoterà attorno al personaggio di Arisu, ma verranno introdotti nuovi personaggi che ricopriranno ruoli importanti all’interno della storia.

Il regista Shinsuke Sato ha spiegato: “La storia della prima stagione ha seguito una linea incentrata su Arisu, ma nella seconda stagione volevo espandere il mondo dei personaggi. Alcuni potrebbero sentirsi confusi e non apprezzare questo sbilanciamento, ma ho cercato di creare un buon equilibrio. Gli spettatori avranno la sensazione di aver toccato il cuore della vita di questi personaggi che hanno incontrato esplorando Borderland – la Terra di Confine – con Arisu e Usagi.”

Intanto, i personaggi cercano di raggiungere Shibuya, rendendosi conto nel tragitto che Tokyo è sempre più decadente, succube di una natura che sta prendendo il sopravvento. In più, i giochi si fanno progressivamente più imprevedibili e crudeli.

Cast di “Alice in Borderland 2”

Nella seconda stagione di “Alice in Borderland”, il protagonista della serie, Arisu, interpretato da Kento Yamazaki ritornerà insieme a Tao Tsuchiya, che interpreta Usagi, così come altri sopravvissuti della prima stagione, come Nijiro Murakami nei panni di Chishiya, Aya Asahina come Kuina, Akaya Miyoshi che interpreta Ann, Dori Sakurada come Niragi, e Sho Aoyagi nei panni di Aguni. Anche Risa Naka ritornerà ad interpretare la crudele gamemaster Mira, anche conosciuta come Regina di Cuori.

La seconda stagione vedrà nuove aggiunte al cast della serie, tra questi: Yuri Tsunematsu nei panni di Heiya, Hayato Isomura come Banda, Katsua Maiguma che interpreta Yaba, Kai Inowaki come Matsushita, Honami Sato nei panni di Kotoko, e Tomohisa Yamashita come Kyuma.