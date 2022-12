Sparatoria in cento a Parigi, tre vittime: il killer ha precedenti razzisti

Parigi, sparatoria in pieno centro città: il bilancio è di tre vittime e tre feriti. Il killer è stato fermato: è un uomo di 69 anni con precedenti di carattere razzista.

Sparatoria in cento a Parigi, fermato il killer: aveva precedenti giudiziari

In centro città a Parigi la mattina del 23 dicembre sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco: il bilancio della sparatoria, avvenuta in rue d’Enghien nel decimo Arrondissement, è di tre vittime e tre feriti, di cui uno in condizioni molto gravi.

Le forze di polizia hanno fermato un uomo di 69 anni. Il killer è rimasto ferito nella sparatoria ed è stato trasportato in ospedale, verrà ascoltato dagli inquirenti il prima possibile.

Il 69enne responsabile della sparatoria sarebbe un pensionato della compagnia ferroviaria francese SNCF, dove lavorava come conducente.

La Procura ha precisato che “è stata aperta un’inchiesta per assassinio, omicidio volontario e violenza aggravata”.

Il presunto responsabile ha origini francesi e precedenti penali per “violenze armate di carattere razzista”. L’uomo era stato fermato nel dicembre del 2021 per tentato omicidio, dopo aver attaccato un campo migranti di Parigi armato di una sciabola.

Il 69enne ha trascorso l’ultimo anno in carcere, ed era stato liberato solo una decina di giorni fa, il 12 dicembre. L’uomo era era stato messo sotto controllo giudiziario, ma ciò non lo ha fermato dal mettere in atto un ulteriore attacco.

Il bilancio della sparatoria e l’invito delle forze dell’ordine ai cittadini

Il bilancio della sparatoria è di tre vittime e tre feriti, secondo un testimone sarebbero stati esplosi sette o otto colpi di arma da fuoco, e da lì si sarebbe scatenato il panico. Secondo le autorità parigine, dei tre feriti uno sarebbe attualmente ricoverato in gravi condizioni.

I cittadini e i turisti sono stati invitati dalle autorità francesi a non frequentare la zona di Parigi in cui si è verificata la sparatoria, né le zone immediatamente limitrofe.

Il comunicato arriva su Twitter, la prefettura di polizia di Parigi chiede di evitare la zona teatro della sparatoria e di “lasciare intervenire i servizi di soccorso”.

Il movente dell’uomo che ha aperto il fuoco nel pieno centro di Parigi non è ancora chiaro.