Alice Ingrassia travolta e uccisa da carro funebre

Un terribile incidente si è verificato a Galliate e ha come vittime Alice Ingrassia e Filippo Galli. L'uomo come riporta Novara Today era alla guida di un carro funebre e ha avuto un malore, perdendo il controllo del mezzo che ha travolto la ragazza che faceva jogging.

Carro funebre travolge ragazza

Il conducente di un carro funebre, Filippo Galli ha avuto un malore alla guida. Stava trasportando la salma di un uomo al funerale e il carro era seguito dai parenti. Forse Galli ha avuto un infarto, sono in corso delle indagini per stabilire quanto accaduto. Il carro funebre ha iniziato a sbandare e ha travolto la giovane Alice Ingrassia, una ragazza di 23 anni che stava correndo. Forse ascoltava la musica con gli auricolari, per questo non si è accorta di nulla. Il carro funebre ha terminato la corsa in un giardino dopo aver sfondato il muro dell'abitazione.

Chi sono le vittime dell'incidente a Galliate

Sul posto sono giunti i volontari della Croce Rossa e i medici del 118, nonostante i tentativi di rianimare la ragazza non c'è stato nulla da fare. Il conducente del carro funebre era già morto e i Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo esanime e hanno messo l'area in sicurezza.

Intanto Galliate piange la scomparsa di Alice Ingrassia. I carabinieri e la polizia locale hanno avuto problemi ad identificarla perché non aveva documenti ma solo il cellulare. La ragazza faceva la cameriera in un ristorante della zona ed era molto conosciuta. Sgomento anche per l'altra vittima, Filippo Galli lascia la compagna e il figlio. Insieme al fratello era titolare dell'impresa funebre e secondo quanto riporta Novara Today non aveva problemi di salute.