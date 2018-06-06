Fabrizio Corona e Massimo Giletti in palestra: le foto

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto di Fabrizio Corona e Massimo Giletti sul tapis roulant. Il conduttore di Non è L'Arena ha spiegato che per studiare il personaggio si è “adeguato ai suoi ritmi”.

Fabrizio Corona intervista a Non è L'Arena

Pochi giorni dopo essere uscito dal carcere, Fabrizio Corona ha incontrato Massimo Giletti a Milano. L'incontro era stato documentato dai paparazzi, ma all'epoca c'era ancora il divieto di rilasciare interviste. Il conduttore di Non è L'Arena ha voluto seguire Fabrizio Corona per studiare meglio il personaggio e domenica 17 giugno andrà in onda su La7 l'intervista inedita. Corona ha già detto che farà grandi rivelazioni, non poteva essere diversamente visto che Fabrizio vuole farsi giustizia da solo. Giletti ha seguito Corona per una giornata intera e ha confidato al settimanale Chi di essersi preparato sia psicologicamente che fisicamente come mostrano le foto sul tapis roulant. Ecco cosa ha detto Massimo Giletti: «Quello di Fabrizio è un caso mediatico che tiene banco ormai da troppi anni e voglio dare una risposta ai tanti dubbi che ruotano intorno a lui con documenti inediti e anche scoop».

Processo di appello Corona: chiesti 2 anni e 9 mesi

Intanto Fabrizio Corona ieri è tornato in aula e il pg di Milano ha chiesto la condanna a due anni e nove mesi per la vicenda dei soldi nel controsoffitto della collaboratrice. Al processo d'appello (in primo grado Corona era stato condannato per un illecito fiscale) è stata chiesta anche la riapertura del dibattimento per ammettere a testimoniare due testimoni. Queste parole hanno scatenato la reazione di Fabrizio Corona piuttosto contrariato che ha detto: «La legge la conosco bene io, ci vuole onestà intellettuale». Il pg, come riposta Oggi, ha risposto: «Corona non butti al vento il suo percorso di recupero con queste dichiarazioni».

Fabrizio Corona in politica?

Fuori dall'aula altro show per Corona che ha spiegato ai cronisti che il Pg “non ha capito nulla” , già all'arrivo si era mostrato piuttosto teso e voleva dimostrare che l'atto di appello è “vergognoso” e “pieno di bugie che sono anche querelabili”. La prossima udienza è fissata al 21 settembre e chissà se insieme a lui ci sarà di nuovo Silvia Provvedi, l'ex fidanzata che tanto ex non è visto che ieri è accorsa da Fabrizio per sostenerlo. Sempre ai cronisti Fabrizio Corona si è lasciato andare ad altre dichiarazioni a carattere politico: «Io non mi sento rappresentato da Di Maio e da Salvini. Se Salvini può fare il ministro dell’Interno, è come se io diventassi ministro della Giustizia, uguale. Se entrassi in politica prenderei più di Di Maio e Salvini messi assieme. Con i ministri e i presidenti del Consiglio che ci sono adesso potrei fare il premier anche io».