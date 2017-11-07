Home Salute Allarme aviaria, trovati focolari anche in Piemonte

di Redazione 07/11/2017

L'allarme aviaria si sta espandendo nel nord Italia. Dopo gli ultimi casi registrati in provincia di Milano sono stati trovati dei nuovi focolari in Piemonte. I veterinari dell'Asp hanno individuato due allevamenti in provincia di Asti dove i pollami sarebbero stati colpiti dal virus già da mesi. Adesso si temerebbe il contagio anche in altre zone della regione italiana. Allarme aviaria, dopo Milano nuovi casi anche in Piemonte Sembra esser tornato l'allarme aviaria in Italia. Qualche settimana fa l'autorità sanitaria giapponese ha bloccato un carico di uova e pollami provenienti da Milano. Secondo l'autorità diverse migliaia di uova non avrebbero superato il controllo alla barriera dove i controlli hanno riscontrato la presenza in incubazione del virus aviaria. Oggi ecco che alcuni nuovi focolari sono stati scoperti in Piemonte. Nelle ultime ore infatti è stata pubblicata la notizia secondo cui due allevamenti di pollame sarebbero stati isolati con il rischio di espansione del virus. Torna dunque l'allarme aviaria in Italia? Allarme aviaria in Italia, due allevamenti contagiati a Asti Come abbiamo avuto modo di spiegare prima, l'allarme aviaria si sta espandendo a macchia d'olio nel nord Italia. Dopo il carico di merci proventi dalla provincia di Milano e bloccati in Giappone, ecco che nuovi focolari sono stati trovati in Piemonte. Gli allevamenti colpiti da aviaria dunque sarebbe due e si trovano in provincia di Asti. I comuni di riferimento sono Montechiaro Asti e Montiglio Ferrato. Secondo le prime analisi sarebbe state trovate solo le progenie del virus, anche se almeno non si protratto un vero e proprio contagio per il pollame. Sul posto tra l'altro sarebbero già arrivati i veterinari dell'Asp locale che avrebbe messo in atto la dovuta profilassi. Secondo alcune fonti ufficiali i due allenamenti in questione erano stati individuati già lo scorso agosto anche se l'ufficialità dell'allarme aviara è arrivato solo nel corso dell'estate ultime ore.

