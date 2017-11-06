Home Attualità Rovigo, il figlio uccide la madre malata terminale di cancro

Rovigo, il figlio uccide la madre malata terminale di cancro

di Redazione 06/11/2017

Rovigo protagonista di una nuova tragedia familiare. L'ultima notizia battuta dalle agenzie di stampa qualche ora fa racconta la storia di un figlio che uccide la madre malata terminale di cancro. Gli inquirenti stanno ancora indagando sull'accaduto. Rovigo, strage familiare: una donna è stata uccisa dal figlio Si è consumata ormai da ore una nuova strage familiare nel cuore di Rovigo. Nessun femminicidio questa volta anche se una donna è stata brutalmente uccisa dal figlio. Scenario dell'omicidio è stato la casa in cui la famiglia viveva da anni, in via Pascoli appartamento n 33. Gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire cosa abbia realmente spinto il figlio della donna di origini romene ad agire, anche se alla base del gesto efferato ci sarebbe la malattia della vittima ormai giunta allo stato terminale. A scoprire l'orrore è stato il marito della donna, il figlio nel frattempo è stato condotto in carcere con l'accusa di omicidio. Rovigo, il figlio uccide la madre perché malata terminale di cancro? Rovigo oggi piange un altra donna uccisa da un'insana follia omicida. La vittima Tatiana Halapciug, di origini romene, è stata uccisa dal figlio ore fa. La causa del folle gesto messo in atto da Stefano, il figlio ventiduenne della coppia, sarebbe la sofferenza della madre che da qualche tempo era malata terminale di cancro. Al ragazzo è bastato un coltello per mettere dunque fine alle sofferenze della madre? Secondo quanto reso noto dagli inquirenti nel corso delle ultime ore sembrerebbe che nella famiglia romena non ci fossero fossero gravi problemi anche se non molto tempo fa la vittima, una donna di 49 anni, ha scoperto di essere stata colpita da un cancro. Gli ultimi mesi per donna, madre di un figlio ventiduenne che da tempo lavorava come colf, sarebbero stati segnati dalla lotta contro la malattia. A scoprire l'atto atroce commesso dal figlio è stato il padre e marito della donna che ha chiamato immediatamente il 118, anche se i soccorsi si sono rivelati inutili.

