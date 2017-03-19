Home Esteri Allarme bomba alla Casa Bianca, fermata una persona, interrogatorio in corso

Allarme bomba alla Casa Bianca, fermata una persona, interrogatorio in corso

di Redazione 19/03/2017

Allarme bomba a Casa Bianca , Nella notte tra sabato e domenica un uomo a bordo della sua auto si stava dirigendo verso il checkpoint, dopo averlo fermato dichiara alle sicurezza della casa Bianca che trasportava un ordigno. I due agenti della polizia che lo hanno fermato hanno dichiarato quanto sopra alla CNN. Non c'è ancora una conferma o una versione ufficiale dal governo statunitense, ma l'uomo fermato è ancora sotto interrogatorio, siamo in attesa di aggiornamenti sulla notizie che troverete nelle ore a seguire.

