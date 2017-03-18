Home Attualità Domani niente “Quelli che il calcio”: cancellato per uno sciopero

di Redazione 18/03/2017

Domenica uno sciopero dei lavoratori Rai della sede lombarda provocherà la cancellazione del popolare programma domenicale “Quelli che il calcio” condotto da Nicola Savino con il supporto della Gialappa’s band e seguito da una vasta platea di pubblico appassionato di calcio. Alla base dello sciopero indetto dai lavoratori dell’area tecnica della sede lombarda è la riorganizzazione decisa dall’azienda che vede, appunto, l’opposizione del personale tecnico che ritiene di essere danneggiato da tale riorganizzazione. Dunque, incroceranno le braccia gli operatori di ripresa, i montatori dell’area news, gli operatori radiofonici e i costruttori di scenografie. Nella sede di Milano sono anche prodotti “La Domenica Sportiva” e “Che tempo che fa”, condotto su Rai 3 da Fabio Fazio.Non si sa ancora se queste due trasmissioni potranno andare in onda oppure no, dato che lo sciopero interesserà i lavoratori per l’intero turno di otto ore per tutti i turni. A memoria personale non ricordo un altro simile evento, sebbene scioperi di giornalisti abbiano certamente provocato, in passato, edizioni eccezionalmente ridotte dei notiziari ma trasmissioni parecchio popolari e seguite come quelle sul calcio e dello sport più in generale, proprio alla domenica probabilmente non sono mai state cancellate per uno sciopero del personale.

