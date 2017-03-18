Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Domani niente “Quelli che il calcio”: cancellato per uno sciopero

Redazione Avatar

di Redazione

18/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Domenica uno sciopero dei lavoratori Rai della sede lombarda provocherà la cancellazione del popolare programma domenicale “Quelli che il calcio” condotto da Nicola Savino con il supporto della Gialappa’s band e seguito da una vasta platea di pubblico appassionato di calcio. Alla base dello sciopero indetto dai lavoratori dell’area tecnica della sede lombarda è la riorganizzazione decisa dall’azienda che vede, appunto, l’opposizione del personale tecnico che ritiene di essere danneggiato da tale riorganizzazione. Dunque, incroceranno le braccia gli operatori di ripresa, i montatori dell’area news, gli operatori radiofonici e i costruttori di scenografie. Nella sede di Milano sono anche prodotti “La Domenica Sportiva” e “Che tempo che fa”, condotto su Rai 3 da Fabio Fazio.Non si sa ancora se queste due trasmissioni potranno andare in onda oppure no, dato che lo sciopero interesserà i lavoratori per l’intero turno di otto ore per tutti i turni. A memoria personale non ricordo un altro simile evento, sebbene scioperi di giornalisti abbiano certamente provocato, in passato, edizioni eccezionalmente ridotte dei notiziari ma trasmissioni parecchio popolari e seguite come quelle sul calcio e dello sport più in generale, proprio alla domenica probabilmente non sono mai state cancellate per uno sciopero del personale.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Allarme bomba alla Casa Bianca, fermata una persona, interrogatorio in corso

Articolo Successivo

Assicurazione furto e incendio. E’ legata alla RCA?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025