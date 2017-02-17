Allarme celiachia: troppi metalli pesanti nella dieta senza glutine

La dieta senza glutine per i soggetti che soffrono di celiachia è una necessità per gli altri è una moda. Gli effetti di un’alimentazione gluten free non sono sempre positivi, un nuovo studio ha lanciato l’allarme sui metalli pesanti. Su Epidemiology è stato pubblicato un interessante rapporto che svela la percentuale di cadmio, mercurio e arsenico rilevati nei soggetti affetti da celiachia. Gli stessi sono stati messi a confronto con quelli riscontrati in chi non segue una dieta senza glutine.

Come sappiamo i metalli pesanti sono tossici per il nostro organismo perché causano malattie cardiovascolari, scompensi neurologici e tumori. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) ha inserito arsenico e cadmio tra i cancerogeni del gruppo 1 perché è possibile che possano aumentare il rischio di malattie ma non sono certi gli effetti di una dieta povera di questi metalli.

Tornando ai risultati del nuovo studio, i ricercatori hanno seguito un gruppo di 7mila persone di età compresa tra 6 e 80 anni, dal 2009 al 2014. Nel sangue dei celiaci che dovevano attenersi ad una dieta gluten free sono state riscontrate maggiori concentrazioni di mercurio, mentre nelle urine arsenico e cadmio. Per gli studiosi il responsabile è il riso, chi soffre di celiachia ne consuma in abbondanza dimenticando che è una fonte di arsenico e metilmercurio. Purtroppo molti di questi metalli sono usati in erbicidi e pesticidi e il riso assorbe molto più in fretta gli elementi chimici dannosi.