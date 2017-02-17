Festa del gatto: curiosità sul felino protagonista di venerdì 17 febbraio 2017

Venerdì 17 febbraio 2017 è la festa del gatto, scopriamo insieme alcune curiosità sul protagonista di questa giornata, amico insostituibile e campione di fusa. Se non avete ancora regalato una dose extra di coccole al vostro gatto siete ancora in tempo e se non avete ancora uno, dopo aver letto il nostro articolo vi verrà voglia di adottare un pelosetto. Convivere con un gatto non è sempre un’esperienza piacevole perché può essere molto dispettoso!

Perché la festa del gatto si celebra proprio il 17 febbraio? Dovete sapere che il 17 e il mese di febbraio hanno un legame con i felini: in numeri romani il 17 si scrive XVII, il suo anagramma è VIXI e in passato si riferiva alle sette vite dei gatti, il secondo mese dell’anno invece per tradizione è legato alle streghe e ai gatti appunto. L’istituzione della festa del gatto il 17 febbraio trova un collegamento anche con l’astrologia, pare che i nati dell’Acquario siano spiriti liberi incarnando alla perfezione le caratteristiche dei felini.

I gatti sono delle star del cinema proprio come i loro nemici per eccellenza, i cani. Uno dei più famosi è il gatto rosso di Colazione da Tiffany. L’approccio tra umani e felini è stato ripreso anche da molti scrittori tra cui Baudelaire, Pessoa o Neruda. Una cosa è certa quando i gatti fanno le fusa, anche noi risentiamo dei benefici del ronzio. Nella giornata della festa del gatto sono stati diffusi i risultati di un rapporto Eurispes 2017 secondo cui un italiano su tre ha un animale domestico e almeno la metà delle persone intervistate ospita un gatto.