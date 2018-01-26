Home Attualità Allarme terrorismo a Milano, arrestati due uomini egiziani

Allarme terrorismo a Milano, arrestati due uomini egiziani

di Redazione 26/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Allarme terrorismo a Milano, Nel corso delle ultime ore le forze di polizia hanno messo a segno un blitz che ha permesso di arrestare due uomini egiziani. Le due persone in questione da tempo progettavano un attentato da compiere proprio nella capitale della Lombardia. Due egiziani arrestati a Como Si è da poco conclusa l'operazione Digos soprannominata Talis Pater, la quale ha permesso di scoprire un'associazione di uomini che da tempo progettava un attentato terroristico in Italia. Secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine nel corso dell'operazione sarebbero stati arrestati due uomini di 51 e 23 anni, rispettivamente padre e figlio provenienti dall'Egitto. Sembrerebbe che due egiziani vivessero in Italia già da diverso tempo, anche se ancora non è chiaro cosa gli abbia spinti ad aggregarsi con le forze estremiste. Al momento Resta anche sconosciuto qual era l'obiettivo che i due presunti attentatori si erano prefissati di colpire, anche se secondo alcune fonti la città presa di mira potrebbe essere proprio quella di Milano. I due uomini egiziani e sono stati immediatamente trasportati in carcere in attesa di decisione del GIP sul loro fermo, mentre le forze dell'ordine continuano ad indagare per scoprire se i due avessero qualche altro complice. Donna marocchina rimpatriata dopo l'operazione Talis Pater Dopo l'ufficializzazione della operazione portata a termine dalla Digos, Talis Pater, un provvedimento ha raggiunto anche una donna marocchina di 45 anni. Secondo quanto reso noto dagli organi di stampa della regione Lombardia, il Ministero dell'Interno ha deciso di rimpatriare per motivi di sicurezza pubblica anche la moglie è la madre dei due uomini egiziani. Non è ancora ben chiaro con quale modalità la donna si è stata coinvolta nella realizzazione del progetto per un attentato in Italia, ma ciononostante il Ministero dell'Interno ha preferito espellere con effetto immediato la donna marocchina al fine di tracciare qualsiasi legame nella nostra nazione.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp