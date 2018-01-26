Home Intrattenimento Soleil Sorge e Luca Onestini: è già finita la storia con Ivana?

Soleil Sorge e Luca Onestini: è già finita la storia con Ivana?

di Redazione 26/01/2018

Soleil Sorge e Luca Onestini senza ombra di dubbio resteranno una delle coppie più chiacchierate di Uomini e Donne. La fine della loro storia d'amore al Grande Fratello Vip in un certo qual modo però ha segnato la fortuna di Ivana Mrzavoca.. Secondo alcuni rumors però la loro storia potrebbe essere già finita, Sarà vero? Luca onestini dopo il Grande Fratello Vip Dopo la fine del Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di conoscere la nuova vita di Luca Onestini. L'ex tronista di Uomini e Donne in un primo momento aveva preferito curare l'amicizia con Raffaello Tonon, nata proprio all'interno della casa del reality. La loro amicizia ha conquistato anche il web tanto che diversi fanno gli hanno dedicato numerosissime pagine social, una delle più famose ad esempio sono i Fuffy di Tonon. Quello che hai fame si chiedono però è come è cambiata la vita di Luca Onestini dopo il Grande Fratello Vip, ma soprattutto dopo Soleil Sorge? Luca onestini e Ivana Mrzavoca escono allo scoperto Una settimana fa Luca Onestini e Ivana Mrzavoca hanno finalmente deciso di uscire allo scoperto ufficializzando la loro relazione. Secondo quanto raccontato dai due ragazzi, sembrerebbe che Luca Onestini e Ivana abbiano deciso di vivere la loro passione già durante le vacanze natalizie. Qualcuno ha parlato di amore troppo mediatico, ma la nuova coppia nata dopo il Grande Fratello Vip preferisce non badare alle voci di corridoio dei fan malcontenti. Soleil sorge ci riprovo con Luca onestini? Soleil Sorge dopo aver lasciato Luca Onestini in diretta Grande Fratello Vip ha deciso di intraprendere una nuova relazione d'amore con Marco Cartasegna, vicino di trono dell'ex fidanzato. Nonostante l'ex corteggiatrice sembra essere decisamente felice insieme a Marco Cartasegna... Soleil Sorge potrebbe aver deciso di riprovarci con Luca Onestini. Una parziale conferma di quanto detto arriva da una dichiarazione la Sorge ha rilasciato nel corso di un'intervista a Spy: "Spero che sia felice, spero che possa vivere pienamente la sua storia, Noi non abbiamo né avuto modo e, forse, neanche la voglia di viverla appieno".

