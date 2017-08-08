Allarme uova contaminate in Europa: rischi anche in Italia?

Contaminate dal fipronil, nel Belpaese intensificati i controlli

Uova contaminate dal fipronil, la situazione italiana

Milioni disono state ritirate dai supermercati e dai magazzini ine neie ne è stata bloccata la vendita in Belgio a causa di una contaminazione con, un insetticidavietato nella produzione di alimenti destinati al consumo umano. Nessuna allerta in Italia per ora, da parte della direzione generale per l'Igiene e la Sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute ha precisato che non risultano distribuzioni dell’alimento contaminato proveniente dai Paesi Bassi nel Belpaese.Le indagini, condotte attraverso il sistema di, hanno evidenziato un uso fraudolento da parte di alcuni produttori dei Paesi Bassi. Il 31 luglio scorso sono stati informati gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome della problematica chiedendo di effettuare meticolose verifiche sul territorio italico. Inoltre, a partire dal 7 agosto è stata richiesto il monitoraggio da parte degli Assessorati e deiper comunicare gli esiti delle verifiche su alcuni campioni di uova. Se in Italia non sembra esserci pericolo per quanto riguarda lein Olanda e in Belgio la situazione è critica. Sono 180 gli allevamenti olandesi temporaneamente chiusi ed è stata avviata unaper capire se c’è stato un, benché vietato per gli alimenti a consumo umano perché tossico. Tuttavia, le uova sono state tracciate, monitorate ed eliminate dal mercato per sottoporle a verifiche e tenere la situazione sotto controllo.