Grande Fratello VIP, Luca Onestini nel cast concorrenti?

08/08/2017

Da Uomini e Donne al GF VIP di Ilary Blasi

I dubbi sul cast dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP si stanno dissipando passo dopo passo. L’ultima conferma arriva dal giornale TV Sorrisi e Canzoni, il quale conferma una presenza molto sorprendente nella Casa più spiata d’Italia, ovvero Luca Onestini, ex Mister Italia ed ex tronista di Uomini e Donne. Oltre a Cristiano Malgioglio e Aida Yespica, ci sarà tra i concorrenti anche il fidanzato di Soleil Sorgé ed aspirante erede di Andrea Damante. Il fidanzato di Giulia De Lellis, lo scorso anno, è riuscito ad entrare nel cast del reality show Mediaset dopo aver trovato l’amore nel programma condotto e ideato da Maria De Filippi.  E proprio come Giulia, Soleil sarà una presenza costante in goni puntata in studio per supportare il suo fidanzato. Chissà se nascerà un triangolo amoroso come è successo lo scorso anno con i Damellis e Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti…

Grande Fratello VIP cast 2017: Luca Onestini e gli altri concorrenti

Oltre a Luca Onestini, Cristiano Malgioglio e Aida Yespica, nel cast dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello ci saranno Cecilia e Jeremias Rodriguez, fratelli della famosa Belen, Serena Grandi, Carmen  Di Pietro, Gianluca Impastato. Smentita invece la presenza di Donatella Rettore e Tyrone Power, ex cognato di Albano Carrisi e fratello di Romina Power, mentre probabilmente entreranno nella Casa Giulia De Lellis, Rosa Perrotta, Simona Izzo. Per avere news ufficiali occorrerà attendere fine agosto, mentre la messa in onda del reality inizierà lunedì 11 settembre 2017.
Mangiare anguria previene il cancro

Allarme uova contaminate in Europa: rischi anche in Italia?

