Allatta al seno mentre fa l’amore, vlogger nei guai

di Redazione 18/07/2017

Tasha Maile, famosa per i suoi vlog Youtube, al centro del gossip Avere un vlog è un modo di esprimere i propri pensieri usando una telecamera al posto della penna o le parole, una specie di diario virtuale con cui condividere idee, diffondere e insegnare un hobby o esprimere i propri stati d’animo, oltre a informare su un determinato argomento. O almeno, questo sarebbe stato lo scopo del canale Youtube Spiritual Tasha Mama- Vegan Breastfeeding, ideato e curato dalla vlogger Tasha Maile, fervente sostenitrice dell’allattamento al seno. Tanto che in passato aveva dichiarato di aver fatto sesso col figlio nel letto perché doveva allattarlo giorno e notte. E ora, spunta anche un video a confutare la tesi del fare l’amore mentre si allatta al seno. E’ polemica per le dichiarazioni di Tasha Maile, la vlogger di Youtube che promuove l’allattamento al seno. La diatriba con il web è nata per la diffusione di un video del vlog risalente a due anni fa in cui il figlio, il quale allora aveva 2 anni, affermava che gli piace baciare e prendere il latte, dicendo inoltre che la mamma stava facendo finta di essere la sua fidanzata e lui il suo ragazzo, quindi l’ha baciata. Polemica Tasha Maile: allatta al seno mentre fa sesso Il video al centro della polemica è datato 2015, ma alcuni detrattori della vlogger hanno pensato bene di cogliere l’occasione per screditarla ulteriormente, postandolo sui social network. Sicuramente, le parole del bambino sono dette senza malizia, ma per molti utenti è scandaloso che una madre, durante un atto intimo, abbia nel letto il neonato con la scusa di doverlo allattare al seno. Il rischio più grande, a parte una denuncia, è quello per la vlogger di vedere il suo canale Youtube chiuso definitivamente per non aver rispettato le regole del social. Infatti, tanti utenti stanno segnalando il filmato, reo di oltraggiare il pudore.

