Sara Affi Fella e il messaggio su Instagram per Nicola Panico: tra loro è finita?
di Redazione
18/07/2017
Sara Affi Fella dopo Temptation Island: com'è cambiata la vita della ragazza? Sul suo profilo Instagram è apparso un messaggio per Nicola Panico che non lascerebbe nessun margine di speranza, che tra loro due è già finita? I problemi per la bella Sara a quanto pare non accennano a finire dopo il programma. Sara Affi Fella e Nicola Panico ancora nel mirino del gossip. Dopo la puntata di Temptation Island trasmessa ieri sera su Canale 5 i fan si chiedono: come mai la ragazza temporeggia ancora per mollare il fidanzato nonostante abbia richiesto un falò immediato? Già stamattina la frase napoletana di Sara Affi Fella "Sto scostumato" è diventato un vero cult, anche se il falò con Nicola Panico continua a tardare. La ragazza è sempre più intenzionata a lasciare Nicola, soprattutto quando ha visto che il fidanzato sta per cedere in maniera esagerata alle provocazioni della tentatrice. In questo frangente però Andrea Melchiorre, visibilmente interessato a Sara Affi Fella, ha deciso di diventare la sua valvola di sfogo dispensando utilissimi consigli. Nonostante tutto però ecco il messaggio di Sara Affi Fella su Instagram per Nicola Panico, che sia davvero finita tra loro? Sara Affi Fella ormai è sempre più attiva che mai sui vari social network, infatti proprio su Instagram ha pubblicato un messaggio che riguarda Nicola Panico. "Non permetto a nessuno di giudicare i miei 5 anni della mia storia d’amore. State esagerando con le parole. Non lo sto giustificando, né difendendo. Sto dicendo che sono stanca di leggere (sotto le mie foto tra l’altro) dei commenti offensivi contro Nicola". Dunque è davvero finita la storia d'amore tra Sara Affi Fella e Nicola Panico?
