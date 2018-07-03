Home Salute Allerta dengue: come difendersi dalla malattia infettiva

di Redazione 03/07/2018

Un caso di febbre dengue è stato riscontrato in centro storico a Cesena, come confermano pure esami clinici effettuati. Questa cosa ha fatto scattare, a scopo precauzionale, il Piano di sorveglianza e controllo previsto dalla Regione Emilia Romagna in simili casi. La persona colpita è una donna che abita in centro storico e che ha da poco trascorso una vacanza in area tropicale. La paziente, oggi ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Forlì, è in buone condizioni di salute. Allerta dengue: arriva la disinfestazione Nel frattempo si sta organizzando l’intervento di disinfestazione nella zona dove vive la donna e nelle aree limitrofe: nello specifico, saranno interessate corte Dandini, un tratto di corso Mazzini, piazza della Libertà, piazza Giovanni Paolo II, contrada Dandini, via Strinati, via Righi, via Roverella, via Vescovado, via Martiri d’Ungheria, ecc. La disinfestazione, a cura settore Tutela dell’Ambiente del Comune, comincerà a breve e sarà ripetuto martedì e mercoledì luglio, anche con interventi mirati ‘porta a porta’. Questo per debellare le zanzare che potrebbero essere portatrici del virus. Allerta sangue, Cesena già coinvolta in passato Già in passato a Cesena si erano verificate situazionj di questo tipo, e l’immediata profilassi ha dato prova di essere lo strumento più efficace, onde evitare la diffusione della malattia che è provocata da un virus che viene trasmesso all’uomo con la puntura di una zanzara del genere Aedes di cui fa parte la zanzara tigre presente nel nostro territorio. Tale malattia non è endemica in Italia ed in Europa, ma è assai diffusa in Asia, Africa e Sud America. Non ci sono vaccinazioni nei confronti di questa malattia, dunque la prevenzione è il mezzo più efficace per evitarne la trasmissione: chi viaggia nelle zone a rischio deve tutelarsi dalle punture di zanzare con insetticidi e un abbigliamento consono. Nel periodo estivo la concentrazione di zanzare tigre è talmente alto che, occorre evitare ristagni d’acqua dove le zanzare si sviluppano. Le larve di zanzare maturano, infatti, solo in presenza d’acqua, motivo per cui il miglior trattamento è proprio la prevenzione.

