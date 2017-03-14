Allerta meteo in America: violenta tempesta polare in arrivo, coinvolti otto stati

La neve ha imbiancato New York e Washington ma sulla costa Est degli Stati Uniti è allerta meteo per la violenta tempesta polare in arrivo. Secondo le ultime informazioni che arrivano dagli States sono 8 gli stati coinvolti e circa 31 milioni gli americani in pericoli. Cancellati oggi 5.400 voli, scuole e uffici pubblici chiusi. Gli stati della Virginia e della Pennsylvania sono al buio, saltate circa 100mila utenze. I supermercati sono stati presi d’assalto per fare scorta di viveri e di acqua, il manto bianco infatti potrebbe superare i 60 cm. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a rimanere in casa e di uscire solo se necessario, le agenzie federali hanno concesso ai dipendenti le ferie dando loro la possibilità di lavorare senza recarsi in ufficio.

Dopo un inverno considerato clemente dal punto di vista meteorologico, gli Stati Uniti sono nella morsa del gelo e si preparano ad affrontare Stella la tempesta di neve più grande degli ultimi anni. Raffiche di vento sino a 90 km/h orari faranno precipitare le temperature e il servizio meteo americano ha prolungato l’allerta meteo sino alla mezzanotte di oggi. Il sindaco della Grande Mela, Bill De Blasio, ha detto che gli accumuli di neve in tempi così rapidi rappresentano per la città una grande sfida. Messa in moto la macchina delle grandi emergenze che conta su 2.400 operai e 689 mezzi spargisale per liberare le strade.

Per il presidente Donald Trump si tratta della prima difficile prova a confronto su un tema più imprevedibile dei mercati finanziari. L’emergenza meteo nazionale ha fatto saltare il summit con la cancelliera tedesca Angela Merkel attesa a Washington nella giornata di oggi e spostato a venerdì. Donald Trump ha fatto sapere tramite una nota che il governo americano è pronto per la bufera di neve. Confermato invece il viaggio della sindaca Virginia Raggi che si unirà alle altre donne sindaco per la conferenza sui cambiamenti climatici coordinato da Anne Hidalgo.