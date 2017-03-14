Black Friday in Italia è legge: la Lombardia approva i saldi di novembre

La Lombardia ha il suo Black Friday proprio come gli Stati Uniti. La legge è stata approvata con 52 voti a favore e 9 contrari del Movimento 5 Stelle. L’ultimo venerdì di novembre, il giorno dopo la Festa del Ringraziamento negli States i negozi offrono i loro prodotti a prezzi scontati per dare il via allo shopping natalizio. Un’usanza che ormai si era diffusa anche nel nostro paese e, in mancanza di un regolamento ad hoc, molti negozianti sono stati multati perché hanno anticipato il periodo dei saldi.

A promuovere la legge sul Black Friday in Lombardia è stato Pietro Fioroni, consigliere della Lega Nord e presidente della Commissione Attività Produttive. Come ha dichiarato a Bergamo News, la regione ha accolto le richieste di commercianti e associazioni di categoria che per una legge sul Black Friday. Il venerdì nero degli sconti ha travolto milioni di italiani che preferiscono fare acquisti online. La norma sul Black Friday serve per tutelare il commercio tradizionale dalla concorrenza spietata degli e-commerce. Le vendite promozionali del Black Friday si terranno tra il 23 e il 29 novembre, in concomitanza con quello americano. Non cambia nulla per i saldi di fine stagione fissati per il primo giorno feriale che precede l’Epifania e il primo sabato del mese di luglio.

La scelta di autorizzare il Black Friday è stata condivisa da altre regioni che hanno votato la legge ai fini di regolamentare i saldi straordinari. In aula si sono registrati molti interventi contrari, Dario Violi del M5S ha spiegato che la legge ‘maschera’ la liberalizzazione dei saldi. Nonostante l’approvazione della legge sul Black Friday ci sono alcune raccomandazioni per non danneggiare i piccoli esercenti infatti i pre-saldi non potranno durare più di 3-5 giorni. Anticipando i saldi invernali infatti si potrebbero favorire le grandi catene di distribuzione.