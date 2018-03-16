Home Intrattenimento Alvaro Vitali senza soldi e lavoro, l'appello nei salotti di Barbara D'Urso

Alvaro Vitali senza soldi e lavoro, l'appello nei salotti di Barbara D'Urso

di Redazione 16/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il comico romano, Alvaro Vitali, oggi 68enne, si è seduto sui salotti di Pomeriggio Cinque e ha deciso di descrivere la situazione economica drastica e ristretta in cui è costretto a vivere da quando non lavora più sul piccolo schermo, dimenticato dal mondo della TV. Alvaro Vitali e il suo dramma "io dimenticato dal piccolo schermo" Il noto comico attore romano, oggi 68enne, ha scelto di dar voce alla sua situazione nello studio di Barbara D'Urso dove ha spiegato il difficile periodo che sta vivendo in questo momento. E infatti dice "Noi artisti quando siamo al centro dell'attenzione e lavoriamo guadagnamo tanti soldi, e si sa più si guadagna e più si spende - spiega a Pomeriggio Cinque - Purtroppo però non pensiamo a metterli da parte nel momento in cui si lavora e io ora che non lavoro più come prima ho finito i soldi". Alvaro Vitali, ennesimo VIP che cade in disgrazia dopo essersi allontanato dai riflettori Il Pierino degli anni '80, Alvaro Vitali è l'ennesimo passeggero del treno dei personaggi famosi caduti poi in disgrazia dopo lo spegnimento dei riflettori all'indomani della fine della loro carriera lavorativa. Lo storico " bimbo dispettoso" non è il primo a descrivere in televisione una situazione economica drastica e completamente diversa da quella vissuta nel periodo degli anni d'oro del successo. Poco tempo fa una situazione simile coinvolse il comico di Zelig Marco Della Noce. A causa della separazione dalla moglie, il "capomeccanico della Ferrari" si è ritrovato senza un tetto. Situazione poi passata e rifiorita anche grazie allo spazio che si ritagliò tra i media per far notizia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp