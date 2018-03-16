Tiziano Ferro papà? La smentita dopo la foto

Tiziano Ferro ha pubblicato una foto con una neonata su Instagram e i fan sono esplosi di gioia. Tuttavia c'è stato un equivoco, il cantante di Sere Nere non è diventato papà, la bambina è figlia di una coppia di amici.

“Meraviglia assoluta”: la foto di Tiziano Ferro diventa fake news

È bastata una foto per generare il caos assoluto. Tiziano Ferro ha voluto dare il benvenuto alla figlia di una coppia di amici e ha pubblicato un tenero scatto su Instagram. I fan si sono congratulati con il cantante e la manager ha dovuto smentire tutto ai microfoni di Radio Italia. L'equivoco però non è un caso, il cantante di Latina ha dichiarato di voler diventare padre prima dei 40 anni, oggi ne ha 38 e ha deciso di andare in America per frequentare corsi per aspiranti genitori. Come aveva raccontato a Vanity Fair non basta voler diventare genitori, ma serve “razionalità” per un progetto di questo tipo. Stando a contatto con i genitori gay, Tiziano Ferro ha capito anche come funziona la realtà e il perché della sua scelta sentimentale.

Tiziano Ferro è fidanzato?

Il cantante di grandi successi internazionali come L'amore è una cosa semplice, ha fatto coming out circa 10 anni fa. Riservato e poco incline al gossip Tiziano Ferro è sempre riuscito a tenere al riparo dal gossip la sua vita privata. I paparazzi non lo hanno mai fotografato con il compagno ufficiale, sempre che ne abbia uno. Solo la scorsa estate Tiziano Ferro è stato avvistato in vacanza in Sicilia mentre era sul balcone dell'Hotel NH con un uomo misterioso di origini americane. Il settimanale Gente invece aveva parlato di un altro avvistamento al ristorante che si affaccia sul Teatro Greco.