Alzheimer, la Cassazione decide per le cure gratis a tutti
di Redazione
08/02/2018
La Cassazione si è pronunciata, stabilendo che i costi per le cure ai malati di Alzheimer devono essere sostenute dallo Stato. Ecco quindi che parte la class action a favore delle famiglie lasciate ad affrontare spese per quasi duemila euro al mese ai fini assistenziali ai parenti affetti dal morbo.
Spese mediche per l'Alzheimer, al via la classe actionIl Tribunale civile di Roma creato un precedente su cui ancorarsi, dando ragione alla figlia di un anziano a discapito della Regione che dovrà risarcire la donna per le spese sostenute nel periodo in cui il padre era stato ricoverato. Stando alla decisione dei giudici, i costi per l’assistenza dei pazienti affetti dal Morbo di Alzheimer, dovranno interamente essere affrontati dal Sistema sanitario nazionale, senza gravare su pazienti e familiari. La decisione ha mosso i fili per mettere in piedi una class action che rappresenta una speranza per i familiari dei malati che, ancora oggi, devono affrontare spese gravose per un’adeguata assistenza medica ai propri cari, a meno che il loro reddito non sia al di sotto i 15mila euro.
La decisione del TAR LazioLa decisione del TAR ha preso spunto da una sentenza della Cassazione, che ha deciso l’impossibilità di distinguere, se si è affetto da Alzheimer, tra le quote di natura sanitaria a carico della Regione e quelle a carico dei pazienti. Questo significa che i costi del soggiorno in Rsa siano affrontati solo dallo Stato. La Regione tuttavia, nonostante sia stata condannata al risarcimento in Tribunale non ha impugnato la sentenza ma non si è nemmeno adeguata ai casi successivi. Ciò significa che adesso sono molti i familiari dei malati pronti a fare la medesima cosa. Questo perché, non è cambiato nulla in quanto le rette per le degenze sono ancora affrontato dai parenti. Chi non riesce a saldare il conto ad oggi teme ancora di essere sottoposto ad un’ingiunzione di pagamento.
Articolo Precedente
Ora Legale, Parlamento europeo boccia proposta di abolizione
Articolo Successivo
Sanremo 2018, Plagio Meta-Moro: il duo torna in gara
Redazione