Ora Legale, Parlamento europeo boccia proposta di abolizione

L'ora legale fa male alla salute? Ci sono pro e contro al riguardo e anche gli scienziati sembrano divisi sulla questione. Intanto a Strasburgo hanno deciso di bocciare la proposta di abolizione dell'ora legale perché vogliono approfondire la questione.

Ora legale addio?

L'ora legale è finita sotto accusa. Gli eurodeputati degli stati del Nord e dell'est europeo hanno proposto una revisione della direttiva UE del 2000 con cui viene regolata l'alternanza tra ora legale e ora solare. Come riporta Repubblica, l'eurodeputata verde finlandese Heidi Hautala sostiene che “Turbare due volte all'anno l'orologio interno degli individui porta danni alla salute” e a confermarlo ci sarebbero decine di studi.

La comunità scientifica non si è espressa al riguardo e non ha formulato accuse dirette. Spostare avanti di un'ora le lancette serve per favorire il risparmio energetico. In alcuni periodi particolati come la Seconda guerra mondiale e lo shock petrolifero degli anni Settanta, l'ora legale è stata prolungata anche oltre ottobre. Intanto Strasburgo vuole valutare i pro e i contro di un'eventuale abolizione, anche se è stata negata la possibilità ad ogni singolo stato membro di decidere.

Che cosa succede quando cambia l'orario?

Il nostro fisico impiega circa una settimana per abituarsi al cambio di orario e viviamo una perenne sensazione di ansia e nervosismo con maggiore stanchezza e minore capacità di concentrazione. Alcuni ricercatori affermano che un'ora di luce in più al giorno ha effetti positivi sull'umore e anche sul nostro organismo che produce vitamina D.

Quando torna l'ora legale?

Sappiamo che l'ora legale, è l'unica cosa "legale" che resta nel nostro paese quindi siamo sempre molto felici per il suo ritorno. Freddure a parte, l'ora legale torna nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo 2018, quando sposteremo le lancette avanti di un'ora (dalle 2 alle 3), perdendo un'ora di sonno.