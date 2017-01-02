Amazon brevetta i magazzini volanti: ecco il futuro delle consegne - FOTO

Il futuro delle consegne si gioca sul campo della rapidità. Ecco perché i progetti di Amazon, una delle industrie più innovative nel mondo tecnologico, mirano ad investire sempre di più nel mondo dei droni e delle consegne aree ottenendo ottimi risultati in paesi come l'Inghilterra. Ma c'è di più, perché Amazon ha già visto ancora più lontano, immaginando la progettazione di magazzini volanti capaci di trasportare grandi quantità di merce nel minore tempo possibile. Secondo il sito TechCrunch sarebbero dei veri e propri "centri di rifornimento volanti" quelli per cui Amazon avrebbe presentato il brevetto: il loro design somiglia più a quello di un dirigibile, anche se non si tratterebbe di un progetto definitivo. [caption id="attachment_284" align="aligncenter" width="300"] I magazzini volanti brevettati da Amazon, è il futuro delle consegne?[/caption]

Amazon presenta il brevetto per i "magazzini volanti"

Si tratta ovviamente di undiche non da ancora la certezza della sua realizzazione. L'idea che sta però alla base dei progetti del colosso di e-commerce è quella di rendere sempre più rapide le consegne soprattutto quando queste riguardano grandi quantità di prodotto da un sito ad un altro, ad esempio per il rifornimento di beni alimentari presso un grande stadio, o ancora da un'azienda ad un'altra. Nelle foto mostrate in questo articolo si intravede quelle che potrebbero essere le principali linee guida di questo ambizioso progetto:, attraverso la brevettazione di questi, potrebbe davvero rivoluzionare il mondo del e-commerce ed il, offrendo al mondo un nuovo mondo di fare acquisti, sempre più rapido, comodo ed efficiente.