Amazon brevetta lo specchio virtuale per provare i vestiti online

Rivoluzionaria la trovata di Amazon che ha deciso di brevettare il primo specchio virtuale, una sorta di camerino 2.0 dove si potranno provare i vestiti. Il colosso dell'e-commerce aveva già sperimentato con successo la realtà virtuale e la realtà aumentare.

Amazon lancia il camerino virtuale

In questi giorni di saldi ci sono delle code lunghissime alle cabine di prova, spesso davanti a noi c'è qualcuno in eterna lotta con il deodeorante, con lo shampoo e il bagnoschiuma, e l'attesa diventa nauseante. Il colosso dell'e-commerce che ha sbaragliato la concorrenza vuole mandare in pensione i negozi tradizionali. Amazon ha deciso di brevettare lo specchio virtuale, lanciando così il primo camerino 2.0. Molte volte abbiamo letto le recensioni prima di acquistare un vestito o un paio di scarpe per sapere se la taglia corrispondeva proprio a quella esposta. Il reso Amazon non è un'operazione complicata ma, come nei negozi fisici, anche online un cliente felice e soddisfatto torna ad acquistare.

Body Labs, brevetto specchio smart

A lanciare questa indiscrezione sul futuro di Amazon è stato il sito Greekwire che ha parlato del rivoluzionario sistema per gli acquisti online. Lo specchio smart è un display che, attraverso un sistema di schermi, fotocamere e proiettori, riesce a riprodurre una sovrapposizione digitale di immagini virtuali con la nostra figura. Se state già cliccando sul sito di Amazon per entrare nel camerino 2.0 dobbiamo fermarvi perché si tratta di un brevetto, non sappiamo quando sarà disponibile. Amazon ad ottobre dello scorso anno ha acquistato i servigi della Body Labs una società di New York specializzata in computer grafica ed intelligenza artificiale che ha creato avatar 3D delle persone per scopi ludici, ecco perché lo specchio smart è una realtà molto vicina.