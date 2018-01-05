Assegno di invalidità 2018 importo e chi può richiederlo

Cambia l'assegno ordinario di invalidità nel 2018. Le soglie di reddito sono più elevate e quindi l'importo della prestazione che spetta anche a chi lavora, subisce delle importanti variazioni. Hanno diritto all'assegno ordinario di invalidità gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata e le casse dei liberi professionisti ma con regole diverse.

Requisiti e calcolo assegno ordinario d’invalidità 2018

Per ottenere l'assegno ordinario di invalidità è necessario avere almeno 5 anni di contributi, aver versato almeno 3 anni di contributi negli ultimi cinque anni, possedere un'invalidità superiore ai 2/3 ovvero riduzione della capacità lavorativa di 1/3. Il calcolo dell'importo dell'assegno di invalidità dipende dal trattamento delle pensioni dirette e nello specifico:

sistema retributivo (media degli ultimi stipendi) sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo (contribuzione accreditata ed età pensionabile): chi ha maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;

(media degli ultimi stipendi) sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo (contribuzione accreditata ed età pensionabile): chi ha maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo: chi ha meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ( sistema misto );

); sistema integralmente contributivo: chi non ha versato contributi alla data del 31 dicembre 1995.

Riduzioni assegno di invalidità 2018

L'assegno ordinario di invalidità si può cumulare con i redditi da lavoro ma la legge prevede delle riduzioni nei seguenti casi:

riduzione del 25% se il reddito supera il trattamento minimo annuo di 4 volte;

riduzione del 50% se il reddito supera il trattamento minimo annuo di 5 volte.

Nel caso in cui l'assegno già ridotto superi il trattamento minimo ovvero i 507,41 euro mensili viene applicata una trattenuta che viene calcolata in base all'anzianità contributiva del soggetto.