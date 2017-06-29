Amazon Prime Day 2017: 30 ore di sconti e offerte speciali online

Amazon ha annunciato la terza edizione del Prime Day, una giornata di sconti imperdibili per tutti gli iscritti al programma. L’appuntamento da fissarsi in agenda è per ildalle ore 18, ora in cui il colosso dell’e-commerce offrirà centinaia di migliaia di promozioni e offerte speciali per 30 ore di shopping online su centinaia di migliaia di prodotti. Pronti all’Amazon Prime Day 2017? L’sarà disponibile in ben 13 paesi, ossia Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, Italia, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio e Austria: un sogno per chi ama alla follia lo shopping online. Poter approfittare delle offerte speciali è molto semplice ed è sufficiente essere iscritti adChi non lo fosse ancora, potrà farlo in ogni momento, approfittando deiriservati per i nuovi iscritti e poi a pagamento della quota annuale di 19,99 euro. Per usufruire degli, dellee delledell’Amazon Prime Day, bisogna essere iscritti al programma, in quanto è una promozione riservata agli iscritti. Con Amazon Prime, gli iscritti possono usufruire die senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti in più di 6mila comuni e di spedizioni in 2-3 giorni su più di 10 milioni di prodotti. Chi abita a, grazie al servizio Prime Now, i clienti milanesi e dell’hinterland possono acquistare la merce e riceverla in un’ora, massimo due ore, senza costi aggiuntivi. Inoltre, i clienti Prime hanno gratuitamente uno spazio di archiviazione illimitato e sicuro per le foto con Prime Photos e dell’accesso in anteprima alle Offerte lampo di Amazon. In attesa del, Amazon proporrà molte promozioni e offerte esclusive su una vasta gamma di prodotti. Per esempio, gli iscritti dal 5 all’11 luglio utilizzeranno Prime Video per guardare in streaming un film o una serie TV, riceveranno un buono sconto di 5 Euro per effettuare acquisti su, mentre dal 9 all’11 luglio, si riceverà un e-book in omaggio a scelta tra 11 titoli. Per festeggiare l’a Milano presso Piazza del Cannone, si terrà una grande festa aperta a tutti, con musica, artisti di strada e i DJ di Radio 105.