Shiloh Jolie Pitt farà un trattamento ormonale? Il futuro della figlia di Brad e Angelina

Brad Pitt e Angelina Jolie, hanno dato l’ok al primo trattamento ormonale per la figlia 11enne Shiloh? Una notizia che ha lasciato tutti senza parole e infatti è una bufala lanciata da AFP. La stessa agenzia di stampa ha provveduto alla smentita con un tweet ma il danno ormai era fatto perché in tutto il mondo si parlava di Shiloh Jolie Pitt e del suo cambio di sesso. Barbara D’Urso probabilmente ha pensato di interrompere le sue vacanze o di condurre una diretta su Instagram per parlare del gossip dell’estate insieme ai suoi opinionisti, ma siamo salvi!

Shiloh Jolie Pitt, la figlia di Brad e Angelina, si mostra spesso in pubblico con look maschili, a molti era venuto il dubbio che la ragazzina prima o poi avrebbe fatto questa richiesta ai genitori. AFP, l’agenzia di stampa francese citata in tutto il mondo come la fonte di queste news ha preso le distanze ma rimane il mistero su chi abbia messo in giro la voce.

La questione è una delle più delicate perché Shiloh Jolie Pitt, prima figlia naturale di Brad e Angelina, sin da piccola si fa chiamare John. In più di qualche occasione la madre ha svelato che amava vestirsi da uomo per somigliare ai fratelli e aveva sempre voluto tenere i capelli corti. I genitori non hanno mai interferito con il desiderio della figlia, lasciandola libera di esprimersi sena forzarla. Per questo la notizia della richiesta di Shiloh Jolie Pitt e del primo trattamento ormonale è sembrata quasi naturale. Ma la stampa ancora una volta ha colpito una ragazzina che sta cercando il suo posto nel mondo solo perché figlia di genitori famosi.