Amazon Prime Video, pubblicato l'intero ammontare d'utenza

di Redazione 15/03/2018

Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming video ideata dal colosso del commercio elettronico, è di sicuro uno dei servizi più famosi a livello mondiale. La piattaforma è infatti il primo "nemico" di Netflix e le due realtà, gareggiano anche nelle premiazioni di settore, dagli Oscar agli Emmy. Amazon Prime Video, i dati dell'agenzia Secondo quanto emerso dall’agenzia di stampa, nei primi mesi del 2017, ovvero poco dopo il lancio internazionale di Amazon Prime Video, la società ha totalizzato 5 milioni di spettatori a livello globale, i quali si sono aggiunti ai 26 milioni già coinvolti negli Stati Uniti, dove la piattaforma è disponibile già da molti anni. Reuters rivela come il documento di cui l’agenzia è entrata in possesso abbia anche le metriche di 19 produzioni originali Amazon, per dei dati mai dati al pubblico prima. Amazon prime video, il successo alle stelle Secondo l’agenzia di stampa, Amazon prime video sta cavalcando l'onda del successo circa l’investimento sulle produzioni originali in base al primo stream che l’utente fa dopo l’iscrizione alla piattaforma. La compagnia, in altre parole, ha ottenuto il ricavo dal costo di acquisizione di ogni nuovo utente dividendo il costo della produzione per il numero di primi stream raggiunti dalla serie. In tal senso, alcuni dei programmi hanno raccolto 1.5 milioni di primi stream da nuovi abbonati Prime a livello mondiale, raggiungendo quindi un costo di 49 dollari ad abbonato nella sua prima stagione. Le statistiche riportate da Reuters sono legate al triennio 2014-2017, al momento Amazon non ha dato ufficialmente conferma delle indiscrezioni emerse, né confermato i dati pubblicati.

