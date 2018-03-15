Fabrizio Corona tatuaggio: dedica d'amore per la fidanzata

Fabrizio Corona ha deciso di farsi tatuare il volto di Silvia Provvedi. La fidanzata ha postato su Instagram lo scatto con un commento che si riferisce al nuovo tatuaggio: “Sempre sulla mano”.

I tatuaggi di Fabrizio Corona

L'ex del re del gossip non è noto solo per le vicende giudiziarie. Fabrizio Corona infatti rimane il re dello stile. Appena uscito dal carcere ha già provato a lanciare un nuovo brand: Adalet. Imitatissimo e copiatissimo, sono molti i ragazzi che vogliono un tatuaggio come quello di Corona. L'ultimo però è molto particolare. Fabrizio ha deciso di farsi tatuare sulla mano il volto della fidanzata Silvia Provvedi. Come sappiamo non può usare i social network e a pubblicare la foto è stata proprio lei, la brunetta del duo Le Donatella, sul profilo personale.

Che cosa fa oggi Fabrizio Corona?

Dopo un anno e quattro mesi in carcere a San Vittore, Fabrizio Corona è stato affidato ad una comunità terapeutica. Il giudice gli aveva imposto, tra le varie prescrizioni, di non utilizzare i social. Furbo com'è aveva deciso di affidare gli account ad uno staff che pubblicava per lui, ma è stato ammonito. Così Fabrizio Corona continua a lavorare, ma in silenzio. Lui riesce sempre a trovare il modo per far parlare di sé, ma la foto del nuovo tatuaggio non è una notizia, bensì una prova d'amore per l'unica donna che è riuscita a tenergli testa: Silvia Provvedi.

Oggi Fabrizio Corona si alterna tra la comunità, il lavoro e Silvia. Come ha raccontato a Mattino 5 in futuro la coppia potrebbe allargare la famiglia, ma solo se l'ex re del gossip dimostrerà alla fidanzata che ha messo la testa a posto. Intanto si vocifera che stiano pensando alle nozze, forse il tatuaggio è un indizio.