Fabrizio Corona tatuaggio: dedica d'amore per la fidanzata

15/03/2018

Fabrizio Corona ha deciso di farsi tatuare il volto di Silvia Provvedi. La fidanzata ha postato su Instagram lo scatto con un commento che si riferisce al nuovo tatuaggio: “Sempre sulla mano”.

I tatuaggi di Fabrizio Corona

L'ex del re del gossip non è noto solo per le vicende giudiziarie. Fabrizio Corona infatti rimane il re dello stile. Appena uscito dal carcere ha già provato a lanciare un nuovo brand: Adalet. Imitatissimo e copiatissimo, sono molti i ragazzi che vogliono un tatuaggio come quello di Corona. L'ultimo però è molto particolare. Fabrizio ha deciso di farsi tatuare sulla mano il volto della fidanzata Silvia Provvedi. Come sappiamo non può usare i social network e a pubblicare la foto è stata proprio lei, la brunetta del duo Le Donatella, sul profilo personale.

Che cosa fa oggi Fabrizio Corona?

Dopo un anno e quattro mesi in carcere a San Vittore, Fabrizio Corona è stato affidato ad una comunità terapeutica. Il giudice gli aveva imposto, tra le varie prescrizioni, di non utilizzare i social. Furbo com'è aveva deciso di affidare gli account ad uno staff che pubblicava per lui, ma è stato ammonito. Così Fabrizio Corona continua a lavorare, ma in silenzio. Lui riesce sempre a trovare il modo per far parlare di sé, ma la foto del nuovo tatuaggio non è una notizia, bensì una prova d'amore per l'unica donna che è riuscita a tenergli testa: Silvia Provvedi.

Oggi Fabrizio Corona si alterna tra la comunità, il lavoro e Silvia. Come ha raccontato a Mattino 5 in futuro la coppia potrebbe allargare la famiglia, ma solo se l'ex re del gossip dimostrerà alla fidanzata che ha messo la testa a posto. Intanto si vocifera che stiano pensando alle nozze, forse il tatuaggio è un indizio.

