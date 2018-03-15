Home Salute Amianto e tumori, Taranto percentuale da record

Amianto e tumori, Taranto percentuale da record

di Redazione 15/03/2018

Amianto e tumori. Ancora una volta Taranto risulta prima in classifica per le morti provocate da questa sostanza in Puglia. Questa è stata la denuncia dell'associazione Contramianto per la quale pare siano 472 i casi di mesotelioma riconosciuti tra i residenti di Taranto nel periodo 1993-2015 . Nell'insieme, in Puglia negli ultimi vent'anni sono stati censiti 1191 mesoteliomi e di questi il 40% sono a Taranto. "Uomini e donne morti a Taranto una vera strage che si e' consumata nel tempo e con decessi inarrestabili". Tumore da amianto, Taranto numeri da capogiro Secondo l'associazione, che è fautrice della rappresentazione delle vittime dell'amianto e delle persone esposte, "dei 472 casi di mesotelioma dei residenti a Taranto con esposizione ricostruita oltre il 70% sono occupazionali, i rimanenti equamente distribuiti tra non occupazionali o di origine improbabile o ignota". La correlazione amianto e malattie è un problema di sanità pubblica che va affrontato sul territorio con un programma gratuito di sorveglianza sanitaria per più di mille lavoratori e cittadini di Taranto ex esposti al materiale nocivo, controlli che per fortuna, a 26 anni dalla legge 257 per l'eliminazione di materiale nocivo, pare si concretizzino dopo il recente accordo Stato-Regioni. Amianto e le parole di Contramianto Per Contramianto, "i dati anticipati dal Renam con i 472 mesotelioma, confermano quanto evidenziato in relazione agli effetti della sostanza a Taranto e nelle attività siderurgiche, cantieristica e Marina Militare con oltre mille malattie professionali denunciate nel periodo 2003 - 2009 e legate all'amianto, polveri ed altri cancerogeni, con 360 casi di cancro polmonare e mesotelioma, 85 tumori della vescica, 316 broncopatie, 201 asbestosi". Un dato che ha trovato conferma anche nel periodo 2012-2016 dalle 207 malattie professionali da amianto che hanno avuto denuncia a Taranto e provincia che sono il 60% dei casi regionali per la Puglia.

