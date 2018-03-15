Smart elettrica che passione! A Milano e Roma noleggio per 35€ al giorno

Smart elettrica, noleggiarla a Roma e Milano

Una giornata al costo di 35€;

Un weekend al costo di 75€;

Una settimana al costo di 175€;

Un mese al costo di 690€.

Smart elettrica, l'auto del futuro

La Smart elettrica è uno dei mezzi a zero inquinamento più particolare, e per la sua diffusione è il più idoneo a portare la nuova mobilità a batteria nelle. Per questo motivo Daimler e Edilfar Rent hanno avviato una campagna che ne mette a disposizione un noleggio. Non a caso, Smart è l’auto su cui Mercedes spera di sfociare neldella propria gamma, facendo della piccola auto tedesca un brand esclusivamente elettrico a partire dal 2020.È così arrivato un nuovo servizio per il noleggio della Smart elettrica, per ora previsto solo a Roma e Milano. Il servizio di noleggio prevede diverse fasce di prezzo con la previsione della tessera per ricariche illimitate :L’auto ha una batteria al litio da 17,6 kWh che propone un’autonomia di 160 km. Le auto saranno disponibili anche presso stazioni ferroviarie e aeroporti delle due città, raggiungibili dai clienti Edilfar Rent con, convenzionata con il rental. Il servizio sarà prossimamente esteso anche a Modena, Torino, Bologna e Genova.La Smart è, dove la ricerca di parcheggio è un'utopia. Per questo Daimler ha scelto di fare di questa auto compatta mezzo di diffusione della mobilità elettrica. Se quindi la Smart elettrica è la chiave per vendere aun’auto molto amata in Italia, per testare il terreno ma soprattutto per convincere i consumatori alla qualità del prodotto, Daimler ha deciso di proporre un noleggio con cui gli automobilisti potranno tastare con mano la facilità e la praticità dell’auto elettrica attraverso un'auto piccola e amata.