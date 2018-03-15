Smart elettrica che passione! A Milano e Roma noleggio per 35€ al giorno
La Smart elettrica è uno dei mezzi a zero inquinamento più particolare, e per la sua diffusione è il più idoneo a portare la nuova mobilità a batteria nelle ampie città italiane. Per questo motivo Daimler e Edilfar Rent hanno avviato una campagna che ne mette a disposizione un noleggio. Non a caso, Smart è l’auto su cui Mercedes spera di sfociare nel boom della rivoluzione elettrica della propria gamma, facendo della piccola auto tedesca un brand esclusivamente elettrico a partire dal 2020.
Smart elettrica, noleggiarla a Roma e MilanoÈ così arrivato un nuovo servizio per il noleggio della Smart elettrica, per ora previsto solo a Roma e Milano. Il servizio di noleggio prevede diverse fasce di prezzo con la previsione della tessera per ricariche illimitate :
- Una giornata al costo di 35€;
- Un weekend al costo di 75€;
- Una settimana al costo di 175€;
- Un mese al costo di 690€.
Smart elettrica, l'auto del futuroLa Smart è l’auto più gettonata nelle grandi città, dove la ricerca di parcheggio è un'utopia. Per questo Daimler ha scelto di fare di questa auto compatta mezzo di diffusione della mobilità elettrica. Se quindi la Smart elettrica è la chiave per vendere a zero emissioni un’auto molto amata in Italia, per testare il terreno ma soprattutto per convincere i consumatori alla qualità del prodotto, Daimler ha deciso di proporre un noleggio con cui gli automobilisti potranno tastare con mano la facilità e la praticità dell’auto elettrica attraverso un'auto piccola e amata.
