Amici 16 anticipazioni Witty TV, chi è il primo allievo ammesso al Serale? Ultime news su Andreas Muller

di Redazione 04/03/2017

Le ultime news riportano che il prossimo 25 marzo 2017 partirà il Serale di Amici 16 e le anticipazioni relative alla registrazione della puntata pomeridiana che verrà trasmessa sabato 4 marzo 2017 su Canale 5 rivelano il primo allievo che ha raggiunto questo importante traguardo. La notizia arriva da una fonte inequivocabile, ovvero il portale ufficiale di Witty TV: chi è il primo allievo ammesso al Serale di Amici 16 tra Lo Strego, Serena, Rosario e Mike Bird? Ma soprattutto, per il Ballo, Andreas Muller sarà stato ammesso? Lo Strego è il primo allievo ammesso al Serale di Amici 16: le ultime news e le anticipazioni di Witty TV relative alla puntata che andrà in onda sabato 4 marzo 2017 su Canale 5 rivelano che Lo Strego ha vinto la sfida contro altri allievi di Canto, ovvero Mike Bird, Rosario e Serena grazie anche al giudizio finale del giudice esterno. Una bella notizia questa promozione, soprattutto dopo il provvedimento disciplinare subito a causa di una discussione pesante con il professor Braga. Lo Strego, alias Nicolas Burioni, è nato a San Marino la bellezza di 27 anni fa e scrive da sempre canzoni e musica. Prima di approdare nel talent show targato Maria De Filippi, ha partecipato a DeeJay On Stage con il brano L’Astronauta, il quale ha vinto il premio special Radio DeeJay. Anche Andreas Muller, allievo di Ballo, ha provato a essere promosso alla fase serale: come sarà andata? Le anticipazioni e le news di Witty TV riguardo la registrazione della puntata pomeridiana di Amici 16 in onda sabato 4 marzo 2017 non sono finite qui: dopo l’ammissione di Lo Strego al Serale del programma di Maria De Filippi, anche altri allievi hanno tentato il salto, tra cui Andreas Muller e Giada Pilloni. Entrambi non hanno ricevuto il consenso unanime dei professori. Per il ballerino, è stato il professor Garrison a non dare il consenso, costringendolo a ritentare ancora. Sergio Sylvestre e Fiorella Mannoia saranno gli ospiti della puntata e, nel corso della registrazione, non sono stati presentati i nuovi coach: per ora, solo Elisa è confermata.

