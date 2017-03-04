Home Attualità Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni ultima registrazione, Desirée Popper abbandona il programma?

Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni ultima registrazione, Desirée Popper abbandona il programma?

di Redazione 04/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le anticipazioni riguardo l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne riferiscono che sono state presentate le due nuove troniste che proveranno a trovare l’amore seguendo un percorso nel dating show di Maria De Filippi: una di queste è stata riconosciuta dai telespettatori italiani. In fatti, prima di approdare alla corte di UeD, Desirée Popper ha preso parte a numerose trasmissioni. La polemica impazza sul web, perché i fan non hanno condiviso la scelta di mettere sul trono una VIP, tanto da indurre la ragazza ad abbandonare il programma in onda su Canale 5, dopo una sola apparizione. Dopo la scelta repentina di Sonia Lorenzini, Maria De Filippi ha fatto subentrare al Trono Classico di Uomini e Donne Desirée Popper: la 29enne nata in Brasile ha partecipato dapprima al Grande Fratello 14, trasmissione in cui è stata eliminata molto velocemente, poi a Ciao Darwin come concorrente e infine ha tentato di entrare come concorrente naufraga all’Isola dei Famosi 201, in quanto era in ballottaggio con Giulia Calcaterra. La polemica impazza dopo le ultime anticipazioni riguardo l’ultima registrazione del dating show di Canale 5 e il motivo sarebbe che la ragazza non sarebbe completamente sincera, vedendo la sua partecipazione a UeD solo per ottenere visibilità. Dopo le feroci critiche, la brasiliana abbandona il programma? Desirée Popper abbandona il Trono Classico di Uomini e Donne? La polemica e le anticipazioni riguardo l’ultima registrazione e verso la scelta del dating show di Maria De Filippi è diventata uan vera e propria bufera. Molti telespettatori vorrebbero che l’ex gieffina lasciasse per sempre UeD per essere sostituita con qualche ragazza non famosa che vorrebbe trovare davvero la sua anima gemella. Tuttavia, la Redazione non sembra intenzionata a prendere in considerazione queste critiche e di proseguire con le due nuove troniste come stabilito. Salvo colpi di scena, ovviamente, viste le ultime vicende che hanno interessato tronisti, opinionisti e corteggiatrici/corteggiatori.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp