Amici 16 news: chi è Leone? L’anonimo protagonista del libro, i sospetti dei ragazzi

Leone di Amici 16 è un anonimo che si diverte a fare la spia. Le ultime news hanno alimentato i sospetti sulla sua identità

Chi è Leone? È quanto si chiedono gli allievi di Amici 16 da quando il misterioso anonimo ha iniziato a scrivere messaggi sulla Witty Box il diario virtuale a loro disposizione. Con l’arrivo del serale di Amici 2017 i ragazzi hanno smesso di pensare a Leone perché presi dalle sfide. Oggi però si torna a parlare dell’anonimo di Amici 16 perché è uscito il libro scritto proprio da lui “Una spia tra Amici” (Mondadori, 16 euro). Leone quindi è tornato ma le sue dichiarazioni non fanno più paura. Il personaggio anonimo potrebbe essere uno della produzione che ha stuzzicato cantanti e ballerini di Amici 16.

I nostri sospetti trovano conferma leggendo la descrizione del libro di Amici 2017 che parla di Riccardo e Mike Bird. I due cantanti completamente diversi e soprattutto ‘rivali’ sono finiti nella stessa squadra, dopo mesi di convivenza forzata è arrivato il punto di rottura. Leone scrive che quest’anno ad Amici 16 c’era anche lui e può spiegare cosa è successo. L’anonimo ha scelto un nickname coraggioso ma si è dimostrato un vero codardo visto che ha scatenato lacrime e sospetti. Quel tanto che basta per aumentare appunto l’attenzione sul daytime di Amici 16 visto che si è fatto notare solo in quelle occasioni.

L’invito ad acquistare il libro di Amici 16 è palese, e molte ragazzine correranno in libreria per accaparrarsi una copia di questo diario. Non è la prima volta che dal talent nasce un libro, ma in questo caso chi ha studiato il personaggio di Leone ha fatto bingo perché senza gossip questa edizione sarebbe stata davvero da archiviare. Gli unici due veri talenti della scuola di Amici 2017 infatti sono stati eliminati. Aspettiamo le reazioni di chi leggerà il libro di Amici 16. A presto per nuove news.