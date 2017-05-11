Home Intrattenimento Paola Caruso Supervivientes, rischio squalifica all’Isola dei Famosi Spagnola?

di Redazione 11/05/2017

Paola Caruso non se la sta passando affatto bene in Honduras: la Bonas di Avanti un Altro è impegnata in questi giorni a partecipare all’Isola dei Famosi Spagnola in onda su TeleCinco: Supervivientes è iniziato veramente male, in quanto la ragazza ha avuto parecchie discussioni e liti con i suoi compagni di avventura. Ha pagato a caro prezzo, visto che è stata sconfitta al televoto e la ormai ex giurata di Selfie-Le Cose Cambiano è diventata uno zombie. Il regolamento prevede che i concorrenti eliminati possano vivere nella Zona Morta, in una zattera, rubando il cibo e facendo dispetti agli altri VIP. La cosa non è andata a genio a tutti e a causa di una aggressione da parte della Caruso a dei concorrenti naufraghi, adesso la Produzione ispanica dovrà decidere se c’è il rischio squalifica o meno per la valletta nostrana. Paola Caruso ha dimostrato di essere emotivamente instabile, in quanto appena arrivata pare abbia messo sottosopra l’hotel in cui alloggiavano i concorrenti di Supervivientes, poi ha litigato con una ragazza per Ivan Gonzales, anche se il breve flirt per lui non aveva importanza e, isolata dal gruppo, la Bonas è stata eliminata dall’Isola dei Famosi spagnola: diventata zombie, ha rubato e fatto dispetti ai VIP ma a causa del maltempo, è dovuta tornare sulla terraferma. Qui, alcuni naufraghi si sono vendicati tirando sabbia e rubandole il materassino. A questo punto, dopo l’ennesima lite, la Bonas è scoppiata e ora è a rischio squalifica. Già ieri noi di Lettera35 abbiamo scritto dello scherzo di Kiko Jimenez alla Bonas, ovvero la sabbia in faccia e il furto del materassino. Paola Caruso, vittima del pessimo scherzo, ha implorato il gruppo di Supervivientes di lasciarla in pace e restituirle la refurtiva, senza successo. Anzi, il suo crollo ha istigato i naufraghi: Raquel ha cercato anche di rubarle la stuoia ed è qui che l’ex giurata di Selfie-Le Cose Cambiano ha alzato le mani, arrivando anche a un tentativo di strangolamento. Non si sa se Paola sia a rischio squalifica, ma ha dalla sua parte molti fan che sono pronti a protestare e mandare video di tutte le vessazioni che l’italiana deve subire. Sarà veramente squalificata dalla trasmissione di TeleCinco, oppure ci saranno provvedimenti per gli altri concorrenti VIP?

