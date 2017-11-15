Home Intrattenimento Amici 17 anticipazioni, chi sono i nuovi candidati al banco?

Amici 17 anticipazioni, chi sono i nuovi candidati al banco?

di Redazione 15/11/2017

Finalmente sono state pubblicate sul web le prime anticipazioni di Amici 17. Durante la fase iniziale dei provini abbiamo avuto modo di vedere Marcello Sacchetta e Stefano De Martino impegnati nelle selezioni. Ma la domanda di oggi è: chi sono i candidati ufficiali al banco? Amici 17 info e anticipazioni sui candidati In queste prime settimane di Amici 17 abbiamo avuto modo di vedere Marcello Sacchetta e Stefano De Martino all'opera con i casting. Secondo alcune anticipazioni primi candidati si sono dimostrati determinati, sognatori ma soprattutto desiderosi di far vedere di cosa sono capaci. Insomma tutti requisiti essenziali per entrare a far parte del nuovo anno accademico di Amici 17. Non ci resta che scoprire chi sono i candidati ufficiali per il banco. In questi giorni su profilo Instagram ufficiale di Amici sono stati ufficializzati i primi nomi. I candidati per il banco di danza sono Jonathan, Rebecca e Nicolas. Per quanto riguarda le band troviamo i Marvin insieme ai cantanti Krizia, Simone, Silvia, Erica e Einar. Per scoprire però chi otterrà ufficialmente il banco non ci resta che aspettare dicembre, quando Maria De Filippi consegnerà le maglie durante la fascia pomeridiana del talent show. Amici 17, quando inizia? Amici 17 sembrerebbe già ufficialmente iniziato, anche se solo la fase delle audizioni. Stefano De Martino e Marcello Sacchetta hanno già conquistato il cuore dei nuovi candidati al banco. Ma la domanda che si pongono i fan è: Amici 17 quando inizia? L'attesa ormai sembra essere terminata, la fase clou del talent comincerà a ridosso dell'evento festività natalizie. Come abbiamo avuto modo di notare quest'anno il corpo docenti è completamente cambiato, ma in pochi sanno che in questa edizione troveremo dei coach di canto davvero particolari... All'interno della scuola insieme agli insegnanti troveremo i cantanti Michele Bravi, Giovanni Caccamo e un ex alunna di Amici, Annalisa.

