Mara Venier molestata? Le accuse ad un noto politico

Mara Venier ha dichiarato ad Oggi di essere stata molestata da un politico molto importante. La sua confessione si inserisce in quelle rivolte da molte donne a personaggi del cinema e dello spettacolo italiano e internazionale.

Clamorosa rivelazione di Mara Venier

L'eco dello scandalo molestie sessuali che ha investito il mondo dello spettacolo hollywoodiano si sente anche in Italia. Negli ultimi giorni l'attenzione si è concentrata sulle denunce rivolte da ragazze anonime al regista Fausto Brizzi e molte persone si chiedono come mai non si siano rivolte ai carabinieri e alla polizia per denunciare le molestie subite. Non possiamo giudicare o entrare nei dettagli di vicende che non ci riguardano in prima persona, soprattutto se non abbiamo subito delle molestie. Le vittime scelgono la strada del silenzio ma il polverone sollevato da Asia Argento ha spinto molte donne a parlare e in alcuni casi ad uscire dall'anonimato.

L'ultima in ordine di tempo è Mara Venier, la signora della domenica pomeriggio che oggi è ospite fissa del talent di Canale 5, Tu sì que vales. Al settimanale Oggi la conduttrice ha svelato di essere stata molestata da un politico italiano molto importante. Mara Venier ha preferito non fare il suo nome e ha aggiunto che lei si è tirata indietro.

Mara Venier, racconto scioccante delle molestie sessuali

La giurata di Tu sì que vales ha riferito di essere stata invitata ad una cena da alcuni amici, tra gli ospiti c'era anche questo politico che le chiese di allontanarsi per vedere dei quadri. Quando Mara e l'uomo in questione tornarono nella sala da pranzo non c'era più nessuno. Capì di essere stata tradita dai suoi amici e se ne andrò via molto arrabbiata. All'epoca era molto giovane e aveva difficoltà a lavorare, quel politico avrebbe potuto aiutarla, ma scelse di fare la cosa giusta per lei.

Mara Venier non si ferma qui e dice che nel corso della sua carriera sono tanti gli uomini che le sono saltati addosso e che ci hanno provato con lei, tanto che se li avesse denunciati tutti le carceri sarebbero piene. La bionda conduttrice ha persino reagito dando due “ceffoni” quando servivano! Mara ha anche una sua personale opinione dello scandalo molestie sessuali e sostiene che ci sia una netta distinzione tra gli stupri, le molestie e quelle che definisce “avances esuberanti”.