Amici 17 anticipazioni serale: Hether Parisi lascia la scuola?

di Redazione 10/04/2018

Amici 17 serale appena cominciato ed è già polemica. Secondo alcune anticipazioni Heather Parisi lascia la scuola, come gestire la cosa Maria De Filippi? Amici 17 polemica: Loren è troppo grassa? Nel corso della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17, abbiamo avuto modo di vedere i ragazzi alle prese con le piante esibizioni ma non solo. Lauren è troppo grassa? Questa sarebbe la cosa che la maestra Celentano avrebbe riservato alla luna, al punto di scatenare una vera e propria Amici 17 polemica. La maestra Celentano infatti sabato scorso ha criticato le forme di Lauren, definite in un certo qual modo esagerate per una ballerina che deve appartenere a degli standard ben determinati. La cosa ha mandato su tutte le furie persino Maria De Filippi, la quale ha immediatamente reagito contro la professoressa sottolineando come non devono essere fatti questi tipo di commenti nei confronti di una ragazza così giovane che si affaccia adesso al mondo dello spettacolo. Loren amici 17: prima dell'Italia il mio corpo... Il caso Lauren ha animato una vera e propria bufera sul web ma nonnsolo... Sono diverse le donne e le ballerine curvy che si sono sentite offese dalle parole della maestra Celentano. La stessa Lauren, in occasione della puntata serale di sabato scorso, ha esordito dicendo: "Prima di venire in Italia il mio corpo non era mai stato un problema". L'affermazione di Lauren ad Amici 17 ha incrementato l'aria di bufera, tanto che Hether Parisi ha deciso di schierarsi subito dalla sua parte mettendo in dubbio anche la sua permanenza nella scuola come commissario esterno. Hether Parisi lascia la scuola di amici 17? Nel corso di queste ultime ore Hether Parisi ha diffuso un viso nel quale attacca di Amici 17. Alla base della sua polemica triviamo i commenti fatti a Loren considerata troppo grassa per fare la ballerina. Durante il filmato la ballerina americana ha sottolineato come il suo corpo imperfetto non era mai stato un vero problema per i maestri di ballo che l'hanno seguita nei vari show, compresa la Scala di Milano. La Parisi ha dichiarato, inoltre, di non essere d'accordo con questa filosofia del programma, essendo disposta ad abbandonare il ruolo di commissario esterno. Hether Parisi lascia la scuola di Amici 17?

