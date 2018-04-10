Home Salute Trombosi: giornata nazionale per la lotta all'embolia, ma quanto si conosce davvero?

di Redazione 10/04/2018

Al via fon la 7°Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi, fortemente voluta da ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle Malattie Cardiovascolari – Onlus. L'intento è quello di dire «basta!» alle malattie cardiovascolari da Trombosi a partire dalla giornata di mercoledì 18 aprile. Trombosi e giornata nazionale, cosa si sa della malattia La giornata si aprirà con un focus sull’Embolia Polmonare e tanti appuntamenti social tutti dediti all’informazione e alla promozione della salute. L’Embolia Polmonare è una malattia che coinvolge ogni anno, in Italia, una persona su 100 ed è il motivo più probabile di morte nelle donne dopo il parto. Pare inoltre che 11 persone su 100 tra quelle colpite perdano la vita nel giro dk 30 giorni. Questa è la conseguenza di trombosi venose gravi che, se non notate in tempo, possono portare alla formazione di un embolo che, se coinvolge tutto il corpo e arriva al polmone diventa fatale Da trombosi venosa ad embolia il passo è breve Una trombosi venosa mal considerata e non curata diventa Embolia polmonare in 40 casi su 100. Per questo, ALT ha voluto porre l’attenzione della 7° Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi su questa patologia, divulgando con ancora maggior portata il suo mix di informazioni di scienza e buonsenso. Per farlo, sono stato messi a disposizione tutti i suoi canali, a partire dai social network, mezzo sempre più diffuso e penetrante di comunicazione per giovani e adulti. E l’impegno comincia davvero ancora prima della data stabilita al 18 aprile: già dall’11 aprile ALT vorrebbe che tutti si collegassero alla sua pagina Facebook per andare a rispondere al sondaggio «Quanto ne sai di Embolia Polmonare?». Gli utenti saranno cosi messi alla prova con 7 domande, di cui ne sarà pubblicata una al giorno, e sulle quali si potrà rispondere con VERO o FALSO per capire il proprio livello di informazione e conoscenza su questa patologia.

