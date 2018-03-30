Home Intrattenimento Amici 17 anticipazioni serale, Marco Bocci e Ermal Meta tra i giudici?

di Redazione 30/03/2018

Dopo l'ultima puntata di C'è posta per te, Maria De Filippi sarà già pronta per allietare i nostri sabati sera con Amici 17 il serale... Nel mio delle varie anticipazioni però una domanda un po' particolare: Marco Bocci ed Ermal Meta saranno tra i giudici? Amici 17 il serale, squadra blu e squadra bianca Ogni anno il mese di aprile segna senza ombra di dubbio è l'inizio della fase serale del talent show Amici di Maria De Filippi. Lo scorso anno, l'edizione di Amici 16, è stata segnata dagli alunni e soprattutto dai giudici: Ermal Meta, Ambra Angiolini, Daniele Liotta ed Eleonora Abbagnato. Adesso però scopriamo la composizione delle quadre che si sfideranno in questa edizione di Amici 17. Per quanto riguarda la squadra blu troveremo: Biondo, Carmen, Einar, Matteo, Lauren, Sephora e Bryan; mentre nella squadra bianca troveremo: Emma, Irama, Laura C, Daniele, Filippo, Valentina e Zic. Alcuni cambiamenti però riguardano più che altro la composizione della giuria, anche se da poco è stato appena annunciato che Heather Parisi è Alessandra Amoroso saranno le commissarie esterne nella preparazione dei ragazzi. Marco Bocci ed Ermal Meta nella giuria di Amici 17? I mesi di aprile e maggio per Maria De Filippi si prospetta una davvero impegnativi, soprattutto caratterizzati da tanta suspense dovuta ai cambiamenti previsti per il talent show. Come abbiamo appena annunciato Amici 17 serale è entrato già nel mirino delle varie anticipazioni. In questi giorni infatti è stata annunciata la composizione della giuria. Chi troveremo seduto nelle poltrone rosse di Amici 17? Ermal Meta ha confermato il suo ritorno come giudice del talent, seguito quest'anno per la gioia dei fan di Squadra Antimafia da Giulia Michelini, alias Rosy Abate, Marco Bocci ovvero Domenico Calcaterra, e infine Simona Ventura... Ma come se la caveranno quest'anno gli allievi di amici senza alcun coach che liquidi nella preparazione delle esibizioni serali? Riuscirà il direttore artistico Luca Tommasini a gestire tutto alla perfezione?

