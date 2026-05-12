Auditor interno: chi è, cosa fa e quali competenze servono per intraprendere questa professione

L’argomento del mondo del lavoro ci sta particolarmente a cuore e dopo avervi detto tutto su come preparare un curriculum, vogliamo mostrarvi chi è la figura dell’auditor interno e come si fa a intraprendere questa carriera. Non si tratta infatti di una figura improvvisata, ma un professionista formato attraverso competenze specifiche e aggiornate, spesso supportate da percorsi didattici certificati.

Chi è l’auditor interno e quali sono le sue responsabilità

L’auditor interno è un professionista incaricato di verificare che le attività aziendali siano svolte nel rispetto delle procedure stabilite e delle normative applicabili. Il suo lavoro consiste nell’analizzare documenti, osservare i processi operativi e individuare eventuali criticità o margini di miglioramento. Non si tratta di un controllore nel senso tradizionale del termine, ma di una figura che contribuisce a rendere l’organizzazione più efficiente e affidabile.

Uno degli ambiti più comuni in cui opera l’auditor interno riguarda i sistemi di gestione basati su standard ISO. In questi contesti, la verifica periodica delle procedure consente di mantenere elevati livelli di qualità e di garantire la conformità ai requisiti previsti. L’attività di auditing interno permette inoltre di prevenire errori, ridurre inefficienze e migliorare la gestione delle risorse.

Per svolgere questo ruolo in modo efficace, sono richieste competenze trasversali. Oltre alla conoscenza delle normative, l’auditor deve possedere capacità di analisi, attenzione ai dettagli e buone abilità comunicative. Durante le verifiche, infatti, è necessario dialogare con diverse figure aziendali, raccogliere informazioni e redigere report chiari e comprensibili.

Chi desidera intraprendere questo percorso può iniziare con corsi specifici che introducono alle metodologie di audit e alle principali normative di riferimento. Per esplorare i percorsi disponibili con tutte le informazioni, si può visualizzare lo store dedicato proprio a questo tipo di corsi, vedi qua, dove trovare tutti i programmi orientati allo sviluppo di competenze tecniche nel campo della qualità e dell’auditing.

Qualifiche e certificazioni: elementi da valutare nella scelta della formazione

Nel settore dell’auditing, la qualità della formazione è strettamente legata alle certificazioni possedute dall’organizzazione che eroga i corsi. Quando si analizzano le diverse offerte disponibili sul mercato, è fondamentale verificare la presenza di riconoscimenti ufficiali rilasciati da enti accreditati.

Ad esempio la certificazione ISO 9001 rilasciata dal RINA rappresenta un indicatore importante di affidabilità. Si tratta di un importante riconoscimento che testimonia il fatto che l’azienda + in grado di fornire procedure controllate, sia per le attività di consulenza sia per la gestione della piattaforma di formazione online.

Un altro riferimento significativo è la qualifica secondo la normativa 17024, rilasciata da ASACERT. Questo standard riguarda la certificazione delle competenze professionali e garantisce che i corsi per auditor interno e lead auditor siano progettati secondo requisiti rigorosi. Avere questo tipo di riconoscimenti rappresenta un criterio da considerare attentamente prima di scegliere un percorso.

Scegliere con attenzione il percorso formativo significa investire nel proprio futuro professionale. La presenza di certificazioni riconosciute, una struttura organizzativa certificata e un’offerta formativa coerente rappresentano elementi essenziali per costruire una carriera solida nel ruolo di auditor interno.