Amici 17 serale, la nuova decisione di Queen Maria: allievi senza divisa?

Amici 17 serale, la nuova decisione di Queen Maria: allievi senza divisa?

di Redazione 02/03/2018

Amici 17 serale è senza ombra di dubbio l'argomento preferito dai ragazzi ma anche dagli adulti che seguono e talent di Maria De Filippi. Questa edizione fin dal primo momento si è mostrata parecchio rivoluzionaria, tanto che Queen Maria potrebbe aver preso una nuova decisione: allievi senza divisa al serale? Luca Tommassini coreografo dice si s Queen Maria In questi ultimi anni ci siamo quasi abituati al appellativo utilizzato per Maria De Filippi dai suoi fan, ovvero Queen Maria ma non solo... La scuola di Amici è diventata non solo un trampolino di lancio per i ragazzi che vogliono affacciarsi al mondo dello spettacolo, ma una meta ambita per diversi artisti. Come noto da settimane è ufficialmente cambiata la direzione artistica della fase serale di Amici 17, affidata così a Luca Tommassini coreografo che immediatamente risposto sì all'invito di Queen Maria. Amici 2017 anticipazioni serale: lascia torna in diretta? Come abbiamo accennato all'inizio di questo nostro articolo, le rivoluzioni in programma per questo serale di Amici 17 sono davvero parecchie. A quanto pare il direttore artistico Luca Tommassini ha in serbo delle belle sorprese... Secondo quanto reso noto, sembrerebbe che il nuovo direttore artistico si è optato per una trasmissione in diretta come ai vecchi tempi al fine di permettere agli agli allievi di potersi mettere in gioco con il last minute delle esibizioni. Sostanzialmente il coreografo pare abbia voglia di riproporre all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi quello stile di Broadway che da sempre porta nel cuore. Allievi senza in divisa ad amici 17? Luca Tommassini sempre avere in mente grandi progetti sia per gli alunni che per il talent Amici 17. Lo stesso coreografo ha dichiarato, in occasione di un'intervista rilasciata a Verissimo, di voler sorprendere e conquistare Maria De Filippi. Nei giorni scorsi Luca Tommassini ha avuto modo di incontrare in una classe aperta gli alunni della scuola di Amici, durante il quale ha spiegato loro quali sarebbero i suoi progetti in vista della fase finale del talent. La prima rivoluzione riguarda la trasmissione in diretta, addio quindi anticipazioni e registrazioni per tornare agli effetti live dello show. Il secondo aspetto che vuole modificare il coreografo è direttore artistico della scuola di Amici di Maria De Filippi riguarda la divisa. Allievi senza divisa? Quest'anno gli alunni della scuola potrebbero esibirsi con degli abiti di scena, alla fine quindi di ripercorrere la struttura la realizzazione di grandi spettacoli, accantonando così definitivamente la classica maglia e tuta... Voi cari lettori siete d'accordo con questa rivoluzione voi cari lettori siete d'accordo con questa rivoluzione?

