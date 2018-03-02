Home Scienza e Tecnologia WhatsApp pagamenti in chat, come attivarli?

WhatsApp pagamenti in chat, come attivarli?

di Redazione 02/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Negli ultimi mesi è diventato davvero impossibile non parlare di WhatsApp. Sono diversi gli aggiornamenti che riguardano la app di messaggistica se la vedono protagonista sia da un punto di vista direzionale che social. L'argomento di oggi è: WhatsApp pagamenti in chat, come attivarli? WhatsApp pagamenti in chat, da oggi è possibile? In queste ultime settimane si è parlato della possibilità di attivare un circuito economico all'interno dell'acqua di messaggistica WhatsApp. La funzione in questione prende il nome di WhatsApp Payment e sarebbe già attiva in India. La possibilità che riguarda WhatsApp pagamenti in chat potrebbe essere una vera e propria rivoluzione per la nascita di un WhatsApp business mondiale, ma soprattutto alla portata di tutti. Il nuovo aggiornamento che riguarda appunto WhatsApp Payment vede la creazione di un circuito economico, legato agli esercizi bancari, che ripercorre le vie già percorse da PayPal e Postepay in Italia. La nuova funzione però al momento non è ancora disponibile per gli utenti italiani. WhatsApp business che cos'è? Il 2018 sembra essere particolarmente segnato da fare rivoluzioni per l'app di WhatsApp. Tra i vari aggiornamenti non troviamo soltanto quelli stilistici ma anche quelli relativi a WhatsApp Payment e WhatsApp business... Ma in molti si chiedono ancora cos'è WhatsApp business? Secondo quanto dichiarato dal quartier generale di WhatsApp sembrerebbe che l'aspetto business nasca per dare l'opportunità agli imprenditori di poter dare amplia visibilità alle proprie idee e promuovendole anche attraverso le WhatsApp Stories. Rivoluzione sarebbe nata in contemporanea a WhatsApp Payment, in modo semplice e innovativo magari per acquistare direttamente tramite l'app e pagare in chat. WhatsApp Payment quanto sarà attivo in Italia? Le cose degli ultimi giorni si sta parecchio discutendo circa la possibilità dei pagamenti in chat su WhatsApp. La funzione che si chiama WhatsApp Payment sarebbe già stata attivata in India, no mi pare che stia riscuotendo parecchio successo. Come abbiamo già avuto modo di accennare Questa dovrebbe ripercorrere le orme di PostePay, per avere riferimento italiano, è PayPal per i circuiti internazionali. WhatsApp Payment ha catturato in pochissimo tempo l'attenzione degli utenti delle app di messaggistica in tutto il mondo, compresi quelli italiani. Ma la domanda relativa a WhatsApp Payment quando sarà attiva in Italia, al momento non vi è ancora una risposta disponibile anche se dovrebbe essere attivata entro il 2018.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp