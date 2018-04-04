Home Intrattenimento Amici 17 serale regolamento, ecco cosa non piace al pubblico

Amici 17 serale regolamento, ecco cosa non piace al pubblico

di Redazione 04/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

C'è posta per te è finalmente terminato il che implica l'attesissimo inizio di Amici 17 serale! Nel corso di queste ultime ore però si è diffuso un malcontento generale che riguarda proprio l'Amici 17 serale regolamento, scopriamo insieme cosa non piace al pubblico. Amici 17, Ricky contro il Biondo? Sabato scorso nella fascia pomeridiana di Amici 17 gli insegnanti hanno continuato l'allestimento della squadra bianca e blu, che saranno seguite dai due commissari esterni Heather Parisi e Alessandra Amoroso. Come abbiamo avuto modo di vedere, le tre coppie sono state separate, scatenando fiumi di lacrime per la coppia Lauren e Daniele, insieme a il Biondo e Emma. La cosa però non sarebbe piaciuta a uno degli ex alunni della scuola di Amici di Maria De Filippi. Si può parlare di Ricky contro il Biondo? Riccardo Marcuzzo nel suo commento sui social non si sarebbe schierato verso una persona in particolare, ma sembra aver preferito ricordare il reale motivo per cui tutti si trovano a Amici 17, ovvero esibirsi e imparare. Luca Tommasini stravolge il serale di Amici? Luca Tommasini ormai da settimane ricopre la carica di direttore artistico all'interno della scuola di Amici 17, l'artista però avrebbe apportato dei cambiamenti che non sarebbero piaciuti al pubblico... Per la gioia dei fan del talent, fortunatamente, è stato confermato la presenza della giuria insieme ad Ermal Meta, Giulia Michelini, Marco Bocci e Simona Ventura. Differentemente invece è stata esclusa la presenza dei coach, sostituita da quella dei commissari esteri che a quanto pare non saranno presenti durante la puntata che verrà trasmessa in diretta. Bufera social contro Amici 17 il serale, perché? In queste ultime ore però sembra essere nata una bufera social contro Amici 17, il perché dipenderebbe dall'assenza dei coach ma non solo... La cosa che non piace al pubblico sarebbe la possibilità secondo cui gli alunni di Amici 17 potrebbero abbandonare le divise, optando per gli abiti da scena. Maria De Filippi riuscirà a porre rimedio prima dell'inizio del serale di Amici 17?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp